Погода в Красноярске на выходные 11-12 декабря 2021: резкое потепление, сильный ветер и снегопад Фото: Мария ЛЕНЦ

На грядущих выходных 11-12 декабря в Красноярске резко потеплеет до -2 градусов. Синоптики GISMETEO предупреждают красноярцев о температурных перепадах, сильном ветре и снегопаде.

Так, в субботу 11 декабря в Красноярске днем ожидается резкое потепление до -2 градусов и переменная облачность. Однако вместе с повышением температуры поднимется сильный ветер с возможными порывами до 16 м/с и снегопад. Ночью же похолодает до -15 градусов. Атмосферное давление составит 750-762 мм рт. ст.

В воскресенье 12 декабря дневная температура не изменится – около -2 градусов. Вновь ожидается снегопад и переменная облачность. Ветер останется сильным – 6-16 метров в секунду. Ночь же обещает быть холодной – до -12 градусов. Атмосферное давление около 745-748 мм рт. ст.