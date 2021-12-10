Что случилось в Красноярске в ночь на 10 декабря 2021: поиски Анны Григорьевой, поддержка закона о QR-кодах и отключение горячей воды Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярск в ночь на 10 декабря 2021.

«Она работала, а муж сидел на шее»: что известно о кассирше банка Анне Григорьевой из Ачинска, пропавшей с 23 миллионами

Детективная история развернулась в Ачинске Красноярского края 8 декабря. 30-летняя кассир банка Анна Григорьева пропала без вести, оставив перед своим исчезновением странную записку. Кроме того, полиция опубликовала видео кражи денег. (подробнее)

Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали закон о QR-кодах

В новом федеральном законопроекте, который правительство РФ внесло на утверждение в парламент, обозначено: посещать общественные места, такие как культурные и развлекательные учреждения, торговые центры, рестораны и кафе, спортивные объекты и так далее. (подробнее)

В двух районах Красноярска отключат холодную воду

В Красноярске сразу в двух районах отключат холодную воду – в Октябрьском и Кировском. Это случится завтра, 10 декабря. Причина: сотрудникам ресурсоснабжающей организации нужно провести ремонтные работы. (подробнее)

В Назарово управляющая компания снесла построенную жильцами горку

Неприятная и непонятная ситуация произошла в городе Назарово – там управляющая компания снесла ледяную горку, которую во дворе многоэтажного дома построили местные жители. Видео опубликовано в паблике «Подслушано в Назарово». (подробнее)

На границе Красноярского края и Тувы произошло землетрясение

В Ермаковском районе, это юг Красноярского края, произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Приборы зафиксировали подземные толчки в 02:59 по местному времени сегодня, 9 декабря. (подробнее)