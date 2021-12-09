В Красноярском крае в преддверии Нового года елки взяли под особую охрану Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в преддверии Нового года в лесах под особый контроль взяли хвойные деревья. А в региональном министерстве лесного хозяйства предупредили: лесные инспекторы вместе с сотрудниками полиции патрулируют леса и отлавливают браконьеров. Причем ежедневно. И не только леса: сотрудники ГИБДД на автотрассах могут остановить любой автомобиль и проверить документы у тех водителей, кто перевозит хвойный молодняк.

Все объяснимо: перед праздником традиционно заготавливают новогодние ели – в городах на них всегда есть спрос. Однако браконьерам, который хотят по-быстрому нажиться по поводу, грозит штраф за самовольную вырубку – от 3 до 300 тысяч рублей. А за крупный размер ущерба, государственному лесному фонду, выше 5 тысяч рублей, можно загреметь и под уголовное дело, лишиться свободы на срок до 7 лет.

- По закону заготавливать хвойные деревья к новогодним праздникам могут только предприниматели по результатам открытого аукциона, лесничества, а также арендаторы лесных участков. Для этого министерство подбирает лесные участки для расчистки, где не нужно сохранять подрост и насаждения. Чаще всего – это квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, - подчеркнул заместитель министра лесного хозяйства Анвар Бикбов.

Чтобы избежать неприятностей, жителям края советуют приобретать елочки в лесничествах, они есть во всех районах края. Либо на елочных базарах, которые начнут работать после 20-х чисел декабря.