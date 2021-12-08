Из плюса в минус: встречаем в Красноярске опоздавшую зиму

Холода и графики

В ночь со вторника на среду температура в Красноярске упадет с +1 °С до –15 °С. Это значит, что энергетики возвращаются к работе в привычном для зимы режиме. Загрузка станций вырастет примерно на 30–40%. На всех трех ТЭЦ уже есть необходимые запасы топлива, свыше 700 тысяч тонн угля.

Тепловые электростанции готовы давать городу тепло с нужными параметрами, несмотря на модернизацию основного оборудования. Например, в сентябре 2021 года на Красноярской ТЭЦ-1 началась замена котлов №15 и 16. Производство тепла станция обеспечивает мощностями остальных агрегатов. Данные о работе оборудования станций СГК объединены в одну систему, технический блок компании может следить за работой предприятий прямо с мобильного телефона.

Красноярские ТЭЦ вырабатывают тепло в соответствии со специальным графиком. Его согласовывают городские власти: каждой температуре воздуха соответствует своя — для теплоносителя.

Параметры теплоносителя энергетики поднимают плавно, избегая температурных скачков. Это нужно, чтобы предотвратить резкое расширение металла, которое может стать причиной порывов на теплосетях. Для того чтобы температура во всех городских магистралях поднялась до нужных значений, может потребоваться несколько часов.

Далее читайте по ссылке.