Пассажир обледеневшего рейса Магадан – Новосибирск: «Думал, еще раз качнет, и крутанем «бочечку»!

Фото: Екатерина МАРИНКИНА

Напомним, инцидент произошел 2 декабря. Проблемы с бортом, на котором было 199 пассажиров, начались сразу после взлета, он вошел в зону обледенения, отключался автопилот, вышли из строя указатели набора высоты и скорости. Экипаж принял решение лететь дальше, и произвел посадку только в Иркутске – пролетев 4 часа 38 минут. Уже выложена расшифровка переговоров экипажа с диспетчером, а что происходило в салоне? Как долго трясло борт, и что говорил пассажирам экипаж, ведь один из главных вопросов – почему при таких обстоятельствах полет продолжался почти пять часов? Один из пассажиров рейса, возвращающийся домой с «вахты» 49-летний Евгений Равильев подробно рассказал о полете – самом экстремальном за всю его жизнь.

Траектория полёта Фото: Алексей СТЕФАНОВ

О высоте и перегрузках

- Проблемы начались… буквально вот минуты через 3-4 после взлета. Болтанка, явные перегрузки, и очень резко уходили на подъем. Все это происходило в тучах, видимости никакой, страшно, потому что всем известно, что вокруг сплошные сопки. Судя по тому, что резко уходили вверх, а один раз резко вверх и вправо, то не исключаю, что уходили и от столкновения. То, что кренился, ощущалось – скакал с крыла на крыло, да. И в какой-то момент я подумал, что сейчас еще раз качнет и вполне вероятно, что и крутанем «бочечку»!

Я много летаю, и когда стюардессы объявляют, что мы проходим зону турбулентности, трясет не так. В этот раз лихорадило гораздо серьезнее. Сколько это продолжалось? Наверное, минут 20 или 25. После этого все стабилизировалось, правда, высота была явно нестандартная, так скажем. Видно, что около 5 тысяч, и то навряд ли. Я так понимаю, он не мог подняться выше. Мы в окно наблюдал сопки как на ладони, высота явно была далеко не стандартные для этого типа самолетов 11 тысяч.

Уточню - когда нас швыряло, сопок видно не было, потому что мы летели в тучах, видимости не было. Все, что наблюдал, это в разрывах, вот появился разрывчик в тучах, обратил внимание, что высота-то небольшая. Что земля-то близко.

Фото: Екатерина МАРИНКИНА

Был один из моментов, когда хорошо так трясло, после этой тряски вибрация пошла приличная. Это как раз когда резко был подъем и уход вправо. И было чувство, что от этих перегрузок от самолета сейчас что-нибудь оторвется.

Скажу еще, что когда вылетали, погода менялась. Снег начался. И когда вся эта тряска шла, не могли высоту набрать, я и думал, что надо, наверное, над тучами лететь, чтоб хоть видеть, есть сопки или нет. Но из тучи вынырнули и обратно провал. Потом летели уже нормально, без провалов, даже поднялись. Но видно, что высота нештатная, что высоту не может набрать, приподнимется, приопустится. Это не ощущалось, просто видно было чисто визуально.

Как переживали «болтанку» пассажиры

- А обстановка была спокойная. Ни шума, ни паники, вообще ничего. Кстати, стюардессы ничего не говорили. Я так понимаю, что ситуация была настолько серьезной, что им сказать особо нечего было. Думаю, что если бы возникла паника или что-то подобное, то наверняка бы они приняли участие в том, чтобы успокоить пассажиров, но этого не пришлось делать, потому что не было ничего. Одна женщина тихонько причитала чего-то, но и то это была не паника, а так… от страха и не постоянно. Тряхнет - она причитает, пару слов скажет и все на этом. Честно сказать, у меня страха не было. Тревожно было, а страх… нет.

Про обледенение

- Я сидел в пятом ряду у окна. И крыло находилось сзади меня. Я смотрел на двигатель, поглядывал так, посматривал. Как такового обледенения я лично не увидел. Но это не значит, что его не было. Оно же не прямо кусками льда должно быть покрыто. Обработка перед взлетом? Когда нас обработали, эта же машина поехала на следующий самолет, который за нами вылетал. Там буквально следом, рейс на Иркутск. Я потом когда в Иркутске уже был, позвонил своим ребятам, которые там летели, мы вместе работаем. Они сказали, что нормально летели. Я спросил, не трясло? Они сказали, что нет, нормально штатно летели, а обрабатывала та же самая машина.

Посадка

- Когда болтанка прошла, пилот вышел по связи и сказал, что мы сядем в Якутске. Ну, в Якутске и Якутске. А потом прошло какое-то время, не знаю сколько, и стюардесса объявила, что посадка будет в Иркутске. Отнеслись к этому спокойно.

Почему сели в Иркутске? Ну, есть два момента, на мой взгляд. Якутск – тоже север. И какая там погода, пилотам больше известно, они ж все-таки с землей связываются. А может, просто самолет удалось стабилизировать, и пилот понимает, что на том же ручном управлении можно долететь до Иркутска спокойно. Мне непринципиально. Просто мысль была, что раз до Иркутска долетели, может быть до Новосибирска можно было дотянуть (смеется), но это уже мои хотелки. По времени-то прилично летели, часов 5, наверное.

Перед посадкой стюардессы проходили и очень внимательно каждого пассажира осматривали, хорошо они пристегнуты и прочее.

Посадка прошла незаметно. Мягче, наверное, никогда не было. Как пушинку посадили самолет. Сели… и тишина, никто не аплодировал. Сели прямо в мертвой тишине. Затем прикатили в конец полосы, и там нас уже, так сказать, выхаживали. Ко всем подъездам к нашей полосе стояли экстренные машины, они были наготове.

Народ, конечно, напереживался. Но все по-разному – кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то потом даже дальше не полетел. У меня вот два товарища со мной летели, потом в аэропорту признался один: уже прощаться с жизнью начал. А другой ему отвечает «да отстань от меня, поживем еще» (смеется). А потом уже все смеялись над этой ситуацией.

Лично у меня чувства, что мы упадем, не было. И мысли, что мы умрем, что надо подумать там о чем-то глобальном, вся жизнь перед глазами… ничего такого.

О пилотах

- Почему все случилось и кто виноват, никто не знает, я тоже сейчас в интернете разные версии вижу. Единственное, считаю, что каждый должен выполнять свою работу. И если дело в плохой обработке, так пилот не обязан контролировать предполетную подготовку, для этого есть механики, есть инженеры. А что пилот? Пассажиры все в самолете уже, они тоже на своих местах, подъезжает машина, и обрабатывает. Ему что, на крыло сесть или куда, смотреть там, что они делают? Я думаю, за это и должна отвечать служба обеспечения.

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