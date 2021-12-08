В Красноярском крае стали чаще жениться и разводиться Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае стали чаще жениться. За 10 месяцев текущего года было зарегистрировано 17 111 пар. Однако на 23 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Однако количество браков не говорит об их качестве. Увы, но количество разводов также выросло – расстались официально с начала текущего года 12 487 пар. Если сравнивать с предыдущим периодом – рост составил 20,5 процента. Иными словами на 1000 свадеб приходится 730 бракоразводных процессов.

Какие цифры приводят специалисты Красноярскстата на основе данных из Единого государственного реестра ЗАГСа. И для сравнения рассказали, что происходит у наших ближайших соседей, двух других регионах Енисейской Сибири.

В Хакасии ситуация примерно одинаковая с Красноярским краем: с января по октябрь 2021 года узаконили свои супружеские отношения 2 991 пара. Это на 14 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Что касается разводов, тут все гораздо скромнее, в смысле – процент роста меньше: в Хакасии развелись 2 229 пар, то есть на 5,9 процента больше прошлого года. Но по общему коэффициенту – на 1000 браков приходится 745 разводов.

Зато Республика Тува лидирует – и в рождении детей (здесь который год наблюдается естественный прирост населения за счет высокой рождаемости), и в крепости семейных уз. Не намного, но все же: на 1000 свадеб приходится 659 разводов. Правда, если смотреть конкретно по каждой позиции, тут появляется вопросы. Так, в 2021 году свадеб сыграно на 1,4 процента меньше, чем за 20 месяцев 2020 года. Но с разводами – полный «караул»: расстались 857 пар, что на 78,2 процента больше прошлогоднего показателя.