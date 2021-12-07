В Красноярском крае мать оставила грудного ребенка одного на несколько дней. Фото: nazarovo-adm.ru

В Назаровском районе Красноярского края мать лишили родительских прав за оставление трехмесячного ребенка одного. Как сообщает пресс-служба районной администрация, женщина вернулась домой лишь через несколько дней.

Фото: nazarovo-adm.ru

В администрации Назаровского района рассказывают, что женщина ушла из дома и бросила своего трехмесячного ребенка одного. Вернулась женщина лишь спустя несколько дней, где она пропадала неизвестно.

Сама нерадивая мать оправдывалась тем, что попросила присмотреть за малышом своего старшего сына. Только вот молодой человек был не в курсе. Более того, он даже не жил с матерью, которая была лишена родительских прав. Он пришел проведать маму, это и спасло младенца. В итоге женщину лишили родительских прав и на младшего ребенка.

Фото: nazarovo-adm.ru

- Это крайние меры, они предприняты в интересах ребенка. Детей изымают из семей в том случае, когда есть угроза их здоровью и жизни. Но сотрудники органов профилактики стараются максимально пробудить родительскую ответственность и любовь в местных жителях, - пояснили в пресс-службе администрации Назаровского района Красноярского края.