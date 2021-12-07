Вакциномобиль в Красноярске 2021: график работы мобильного пункта вакцинации, как записаться, где находится. Фото: минздрав Красноярского края

Вакциномобиль в Красноярске 2021 начал работать с 7 декабря, а с 3 декабря в Назарове. Сейчас мобильный пункт вакцинации находится в микрорайоне Солнечный. В региональном минздраве «КП-Красноярск» рассказали, какой график работы вакциномобиля, как записать на прививку и где его найти. Добавим, что в Красноярске и крае продолжают работать внебольничные пункты вакцинации.

В минздраве рассказали, что вакциномобиль оборудован холодильником и прививочным кабинетом. Заполнить анкету можно прямо в салоне мобильного пункта.

Фото: минздрав Красноярского края

График работы вакциномобиля в Красноярске 2021: где находится

До конца декабря 2021 года мобильный пункт вакцинации в Красноярске будет работать в микрорайоне Солнечный. Адрес: улица 60 лет образования СССР, 24А (у гипермаркета «Аллея»). Часы работы: 09:00-16:00 часов. Выходные: суббота и воскресенье.

Более подробную информацию о работе вакциномобиля в Красноярске 2021 можно узнать в контактном центре Красноярской межрайонной больницы №2 по номеру: 8 (391) 234-03-06.

Как записаться на прививку в мобильный пункт вакцинации в Красноярске 2021

Фото: минздрав Красноярского края

В минздраве сообщают, что вакциномобиль будет работать не только у «Аллеи». В планах, вакциномобиль будет обслуживать маломобильных граждан и предприятия, прикрепленные к больнице №2. Однако по вызову работать вакциномобиль точно не будет.

- С маломобильными будут работать напрямую из больницы. Оставляется заявка, удобное время. К человеку приезжает санитарная машина и делается прививка. Аналогично и с предприятиями, если оно прикреплено к больнице №2. При этом принцип территориальности тут не обязателен, воспользоваться услугой могут организации, которые не находятся в Солнечном, - сообщают в пресс-службе Минздрава.

Однако до конца текущей недели вакциномобиль будет работать только у гипермаркета «Аллея». После чего больница проанализирует заявки, новые локации, и будет озвучено новое место работы.

Вакциномобиль в Назарове Красноярского края 2021: график работы, как записаться

Фото: минздрав Красноярского края

В Назарове мобильный пункт вакцинации работает с 3 декабря 2021 года. Принцип работы аналогичен красноярскому. Разница в том, что назаровский вакциномобиль работает по всему району. При этом он также работает и с предприятиями. На текущей неделе запланирован выезд на завод ТИИК.

Добавим, что два вакциномобиля приобрел меценат Хазрет Совмен, а Александр Усс передал их медикам – один в Красноярск, второй – на запад края. Красноярский вакциномобиль должен отправиться в первый рейс на следующей неделе.

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