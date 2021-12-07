Эксперт об экстренной посадке самолета рейса Магадан – Новосибирск: «Возможно при обработке не смыли часть льда»

Версия эксперта, о том, что могло произойти с самолетом Airbus A321 Фото: Иван ВИСЛОВ

Аварийную посадку рейса 5220 Магадан – Новосибирск обсуждают между собой, в том числе, авиационные эксперты. Напомним, проблемы с бортом, на котором было 199 пассажиров, начались сразу после взлета, он вошел в зону обледенения, отключался автопилот, вышли из строя указатели набора высоты и скорости. Вместо возвращения экипаж принял решение лететь дальше, и произвел посадку в Иркутске... Вопросов сейчас гораздо больше, чем ответов – признаются специалисты. Но есть версии, - мы поговорили с авиатехником по лайнерным двигателем с многолетним стажем, Антоном Прокопьевым (Красноярск). И задали «наивные» вопросы о произошедшем.

О причинах обледенения

- Самолет обрабатывают перед взлетом жидкостью №1 – чтобы убрать с корпуса лед. А потом, после нее, жидкостью №4 – чтобы при интенсивных осадках избежать нового обледенения. Вторая жидкость – холодная, а первую нагревают. Температура должна быть строго не больше 82 градусов. Несмотря на автоматику процесса (специальная установка, тены) все может быть, какой-то сбой, отказ автоматики. Если жидкость «закипит», она полностью потеряет свои свойства, и ее нужно заменять. Все нужно отслеживать, эти самые свойства по технологии должны проверять, брать анализ - раз в сутки.

Траектория полёта Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Если интенсивных осадков нет, после обработки жидкостью №1 можно лететь. Если есть – наносится жидкость №4 (у нее другой состав). Это решение принимается экипажем и обслуживающим персоналом. Если хоть один человек говорит, независимо - от командира до техника, – обливать – все, обливать обязательно.

Кто контролирует качество? По сути, это ответственность наземных служб. Все отработали, все проверили каждый по своей части – наземные службы докладывают о подготовке борта к взлету диспетчеру. Тот – командиру экипажа. И уже командир принимает решение о взлете.

Обработать «омывайкой» автомобильной, - как об этом говорили, невозможно, - это не то, что маразм, прямая уголовщина. Никто на это не пойдет, туфта полная. Никто не станет такой фигней обрабатывать, ни ради экономии, ни по каким другим причинам. Эти правила написаны кровью. А вот нарушение технологии может быть.

Что могло случиться с указателем набора высоты и скорости

- Возможно, обледенели датчики приема воздушного давления (ПВД), которые показывают скорость набегающего потока, соответственно, скорость самолета. На самолетах есть система обогрева ПВД. Включение обогрева перед взлётом строго регламентировано по времени, так как на земле прибор может перегреться и сгореть, а если прогреть недостаточно - обледенеет после взлёта. Может, так и случилось, потом все стабилизировалось, отогрелось – потому что без этого они вообще не смогли бы лететь.

О возможности посадки в Магадане

- Там горушки (горы, - Ред), а у них шел провал по высоте на 2 300 метров. Возможно, они решили, что провалятся и в холмы эти въедут. И все-таки, зачем они тянули до Иркутска, зачем летели с такими отказами? Самый большой вопрос. Не-по-нят-но! Надо смотреть «черные ящики», параметры контроля. Если такая ситуация на борту, должны были садиться, только предельная погода, опасные условия захода могут это объяснить, на Иркутск могли пойти только из-за более подходящих метеоусловий. Как версия, возможно, противообледенительная система не справлялась, поэтому даже не критичная в обычных условиях погода для них была опасной, и они приняли такое решение.

Версия: не загерметизировали самолет и залило навигационное оборудование.

- Это сказка, вообще невероятный случай. Это надо взять шланг, открыть люк и лить, тогда приборы зальет. На каждом люке стоит герметизирующий профиль, который не позволяет жидкости попасть в самолет. Если даже попадает, есть вторая система защиты, по профилю стоят специальные отводы, которые удаляют жидкость.

В чем все же может быть причина?

- Если реально обледенение – это один из самых опасных факторов в осенне-зимний период. Как пример, однажды в нашем красноярском Емельяново ATR взлетал и чуть не рухнул*. И там было четкое нарушение технологии обработки воздушного судна.

Здесь, например, могли не смыть до конца лед. К примеру, кто-то прозевал участок, и все. Такое может быть. Поливают и ночью (но в случае с магаданским рейсом вылет был днем в 11.42 по местному времени, - ред.), фары светят, а пар валит, - вроде увидел - все нормально, а ледок остался. В этом смысле страдают ATR, у них очень узкий профиль крыла, отрыв от земли происходит быстро, непростой в этом отношении самолет. В некоторых странах он запрещен к использованию, до плюс пяти градусов только. У нас в Емельяново их эксплуатируют, но поливают так, моют, что на нем ни льдинки, ни пылинки не остается. Но все люди разные. Как показывает практика, человеческий фактор, а не техника, определяет в нашей работе все.

* В октябре 2012 года самолёт ATR-42 был вынужден прервать полёт и вернуться в пункт вылета - Красноярск. Как показало расследование, после взлёта и набора высоты корпус начал вибрировать. После экстренной посадки выяснилось, что часть фюзеляжа, верхней части крыла и коническая деталь на втулке пропеллера правого двигателя покрыты льдом: из-за халатности персонала аэропорта с авиалайнера, простоявшего 63 часа под снегопадом, были не полностью удалены снег и лёд.

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