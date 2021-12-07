В Красноярске реконструкцию Центрального парка начали с главных ворот. Фото: предоставлено РУСАЛ

В Красноярске началась реконструкция Центрального парка. Проходя или проезжая мимо, горожане заметили рабочих возле главного входа напротив площади Революции, которые уже снесли входную группу – ворота и кассы. Поскольку сам парк не закрывается для посещения, для тех, кто желает войти туда, устроили отдельный временный вход. Также рабочие уберут брусчатку.

Напомним, что реконструкция старейшего культурного общественного пространства города проводится с согласованием со службой по охране объектов культурного наследия. Спонсором выступает компания РУСАЛ. По словам директора департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елены Южаковой, традиционно ждать весны не стали, поскольку все работы можно проводить и в зимних условиях. Строители предусмотрели и прогрев бетона при заливке, чтобы выполнить требования строительных норм и обеспечить надежность конструкций.

Преображение внутри парка начнется в 2022 году. Сначала – территорию справа от центрального входа. А в 2023 году – левую часть. По проекту в парке появятся новые локации, детские зоны, аттракционы, скульптуры. В том числе мост 400-летия Красноярска. Красноярский металлургический завод также вносит свою лепту – в его цехах уже изготовлены входные арки. Самая крупная высотой 5,5 метров, длиной 19 метров, весом больше 5 тонн.

Добавим, что исполнителя концепции реновации Центрального парка выбрали в ходе международного конкурса. Заявки на него подали 43 команды архитекторов и проектировщиков из 37 городов мира, в частности из России, Австралии, Индии, Китая, Японии и европейских стран. Победителем стал российско-британский консорциум МАП.