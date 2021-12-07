Красноярский хирург удалил женщине третью грудь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске хирург гнойно-септического центра краевой больницы Альберт Лейман провел операцию пациентке, о которой рассказал на своей странице в «Инстаграме». Для далекого от медицины обывателя такой случай покажется удивительным и уникальным, но доктор уверяет: подобные случаи нередки в маммологии.

«На днях у меня был случай, когда железы было три. Две обычные молочные железы, находящиеся на привычном месте, как у всех, а одна добавочная сбоку. Добавочные доли молочной железы - довольно частое явление в маммологии. Эта аномалия может возникнуть в результате изменения генетических структур, нарушения гормонального фона. Как правило, патология локализуется в зоне верхне-наружного квадранта, реже - в подмышечной, подключичной областях.

Данный дефект может быть как болезненным, так и безболезненным. В большей степени это, конечно, психологический дискомфорт, нарушена симметрия. При пальпации это небольшое подвижное уплотнение размером в несколько сантиметров. Я выполнил хирургическое иссечение. Это удаление лишних тканей, из которых состоит новообразование. Шов маленький, скоро станет совсем незаметным, пациентка чувствует себя прекрасно».