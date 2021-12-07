В Красноярском крае смертность с начала года смертность увеличилась на 21 %

В Красноярском крае снизилась рождаемость на 1,2% Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Красноярскстата подвели демографические итоги за 10 месяцев текущего года, с января по октябрь включительно. Картина, мягко говоря, не радует. В регионе умерло населения больше, чем родилось. В связи с этим сложилась естественная убыль, которая составила 13 467 человек. Всего на свет появились 23 952 малыша. Ушли из жизни 37 419 человек. По сравнению с предыдущим годом рождаемость в крае сократилась на 1,2 %, смертность выросла на 21 %.

По рождаемости: из новорожденных 12 369 мальчиков, 11 583 девочки. Из них 8 417 – первенцы у своих родителей.

А вот какая ситуация в других регионах Енисейской Сибири. В Республике Хакасия число умерших в указанном периоде превысило число родившихся. В связи с этим сложилась естественная убыль населения, которая составила 2 241 человек. Всего на свет появились 4 399 малышей. Умерло 6 640 человек. По сравнению с предыдущим годом рождаемость снизилась на 1,3 %, смертность выросла на 17 %.

За десять месяцев 2021 года в Республике Тыва родилось населения больше, чем умерло. В связи с этим сложился естественный прирост, который составил 3 028 человек. Всего на свет появились 5 520 малышей. Ушли из жизни 2 492 человека. По сравнению с предыдущим годом рождаемость возросла на 2,4 %, смертность осталась на том же уровне.

И для сравнения: по РФ рождаемость снизилась на 2 процента, по регионам СФУ – на 2,4 %. Смертность по стране выросла на 18,7 %, в регионах Сибири – на 17,5 %.