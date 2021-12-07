Специалисты на заказ!

Идея проекта по подготовке кадрового резерва «Система развития профессиональных компетенций» родилась в 2020 году. Специалисты Института нефти и газа совместно с нефтяниками решили найти ответ на главный вопрос: как ликвидировать разрыв между теорией и практикой, когда студент выходит из вуза? Была поставлена цель в процессе учебы максимально подготовить будущих специалистов к реальной работе на месторождениях компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Эвенкийском районе Красноярского края.

Эвенкийские недра дают неоценимый профессиональный опыт - в этом уверены в компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Дело не только в климатических условиях, приравненных к Крайнему Северу. Здесь еще уникальная геология – средний возраст рифейских доломитовых пород от 700 миллионов до 1 миллиарда лет. Опыта их освоения в мире нет. Специалистам приходится на месте искать новые подходы к бурению и добыче, принимать собственные инновационные решения.

За год совместными силами ИНиГ и нефтяников была разработана уникальная учебная программа с учетом специфики эвенкийских месторождений, на конкурсной основе отобраны участники проекта. Учитывались высокая успеваемость, участие в профильных конкурсах, конференциях, олимпиадах, а также личностные качества – целеустремленность, инициативность, лидерство.

- Развивался проект молниеносно, - подтверждает руководитель проекта Федор Бурюкин. – Секрет – в слаженной работе. Мы быстро принимали решения, и тому же учим наших студентов. Это очень важное умение для тех, кто хочет попасть в нефтяную отрасль. Тем более, что мы готовим специалистов под заказ, для работы на конкретном месторождении.

Руководители компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» специально приехали в Институт нефти и газа, чтобы лично познакомиться с участниками проекта и ответить на интересующие ребят вопросы. В неформальной обстановке обсудили впечатления от первой производственной практики, учебные планы, взаимные ожидания от реализации проекта.

- На Куюмбинском месторождении применяются самые передовые технологии добычи, и мы намерены дальше двигаться в направлении цифрового развития. Вы можете нам в этом помочь, потому что вы – молодые, вы по-новому мыслите, за вами будущее отрасли, - обратился к собравшимся первый заместитель генерального директора по производству-главный инженер Александр Гребенюк.

- На вас ложится дополнительная образовательная нагрузка, но важно понимать, что тот, кто пройдет этот путь и придет к нам на работу, получит уникальный опыт и сможет стать успешным специалистом, - добавляет заместитель генерального директора по персоналу и социальным программа Наталья Ильченко. – И внутри компании есть проекты, которые помогают молодым специалистам выстроить свою карьеру.

- Мало кто из вузов может похвастаться таким образовательным проектом, ваша дорога будет интересной, - уверен директор Института нефти и газа СФУ Роман Аюпов.

В ходе встречи студенты задавали вопросы, делились мнениями и впечатлениями – ведь первая производственная практика на месторождении уже прошла:

- Очень понравилось, что можно задать любой вопрос любому сотруднику, даже руководителю.

- Я не так представлял работу на месторождении, было очень полезно все это увидеть.

- Мы работали на практике в одном цехе, но нам показали всю технологическую цепочку.

- О нас заботились, все показывали и рассказывали.

- Я почувствовал разницу между теорией и практикой, узнал много нового, понял, каких знаний не хватает.

После встречи с руководством компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» участники проекта рассказали «Комсомольской правде» -Красноярск» о том, зачем и почему они в нем участвуют.

Олег Катковский, 3 курс, технологические машины и оборудование нефтегазового комплекса:

- Ни для кого не секрет, что после обучения встанет вопрос трудоустройства. В вузе дают теоретические знания, а здесь еще и практические. Это станет большим преимуществом после института. Например, у нас в программе нет курса по управлению проектами, а здесь мы получим эти знания.

Файфер Вячеслав, 3 курс, технологические машины и оборудование нефтегазового комплекса:

- Этот проект даст мне шанс реализовать себя. У меня есть амбиции, не хочу стоять на месте и этот проект дает такие возможности. У «Славнефть-Красноярскнефтегаза» перспективные развивающиеся участки, где можно себя проявить, и меня это привлекает. У этой компании большие перспективы и есть куда развиваться вместе с ней.

Нацаренус Павел, 3 курс, технологические машины и оборудование нефтегазового комплекса:

- Я хочу связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью и не мог упустить шанс поработать в такой компании как «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Хотя участие в этом проекте - огромный труд, фактически, второе образование. Но я уверен в своих силах, иначе бы сюда не пришел.

- От вас мы ожидаем многого, - сказал, обращаясь к студентам, генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Сергей Хлебников. – Не бойтесь предлагать свои идеи, ищите новые решения, а мы поможем вам их реализовать.

Проект «Система развития профессиональных компетенций» - лишь одна из составляющих большой системной работы предприятия по обеспечению рабочими местами жителей региона. Численность работников «Славнефть-Красноярскнефтегаз» приближается к двум тысячам человек, причем, 75% из них - это жители Красноярского края и Сибирского федерального округа.