Как мошенники узнают персональные данные клиентов банка из Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Банковский работник из Красноярска продавал персональные данные клиентов. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, мужчина продал информацию о 22 клиентах.

В полиции сообщают, что 33-летний красноярец, работавший в отделе по работе с должниками одного из банков, с сентября 2019 по февраль 2021 года продавал конфиденциальные данные клиентов. Мужчина торговал информацией о состоянии счета и остатках по картам. Пострадали 22 человека.

На работника банка вышли сотрудники ФСБ. Задержанный признался, что с предложением о продаже данных к нему обратился знакомый. В итоге красноярец согласился, а за свои услуги получал от 1 до 16 тысяч рублей за клиента.

- В отношении мужчины следователями МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и частью 3 статьи 183 «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Санкции данных статей предполагают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, - сообщают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.