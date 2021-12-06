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Происшествия6 декабря 2021 3:41

Как мошенники узнают персональные данные клиентов банка из Красноярска

В Красноярске работник банка продавал персональные данные клиентов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Как мошенники узнают персональные данные клиентов банка из Красноярска

Как мошенники узнают персональные данные клиентов банка из Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Банковский работник из Красноярска продавал персональные данные клиентов. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, мужчина продал информацию о 22 клиентах.

В полиции сообщают, что 33-летний красноярец, работавший в отделе по работе с должниками одного из банков, с сентября 2019 по февраль 2021 года продавал конфиденциальные данные клиентов. Мужчина торговал информацией о состоянии счета и остатках по картам. Пострадали 22 человека.

На работника банка вышли сотрудники ФСБ. Задержанный признался, что с предложением о продаже данных к нему обратился знакомый. В итоге красноярец согласился, а за свои услуги получал от 1 до 16 тысяч рублей за клиента.

- В отношении мужчины следователями МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и частью 3 статьи 183 «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Санкции данных статей предполагают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, - сообщают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

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