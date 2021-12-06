В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли двое детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Новоназимово Енисейского района Красноярского края 5 декабря произошел пожар, в котором погибли двое детей. Как сообщает пресс-служба СК по краю, заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

По данным СК, в частном доме жила семья с тремя детьми в возрасте 1 год 8 месяц, 5 лет и 10 лет. Вечером 5 декабря мать затопила печь и отправилась в баню по хозяйственным делам. В этот время и начался пожар. Старший мальчик успел выбежать из горящего дома, а младший сын и девочка остались внутри, и погибли.

По данным краевой прокуратуры, отец детей в момент пожара был на работе. В ведомстве также уточнили, что семья состояла на профилактическом учете. Кроме того, прокуратура начала свою проверку в отношении органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

- В связи с произошедшим трагичным случаем СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия призывает взрослых предпринять профилактические меры, а также обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, - сообщает пресс-служба следкома.