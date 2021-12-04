«Удалили селезенку, повреждено сердце»: красноярка рассказала о состоянии сына, сбитого директором оздоровительного центра Фото: Мария ЛЕНЦ

12-летнему мальчику, которого 3 декабря на пешеходном переходе по улице Стасовой сбила директор оздоровительного комплекса «Лесной», удалили селезенку. Как поделились с «КП-Красноярск» мама ребенка, сын получил очень множественные травмы.

Женщина рассказала, что травмы были настолько серьезными, что повреждено даже сердце:

- В силу своего роста и размера машины, досталось даже сердцу. Ждём контрольное ЭКГ. У ребёнка удалена селезенка.

Мальчик получил множественные тяжелые травмы

Она продолжает во всем винить женщину, которая сбила ее сына. Оказалось, что за рулем внедорожника в то утро находилась директор оздоровительного центра «Лесной». После аварии она была в истерике и называла себя тварью, не отрицая вины. Однако мама мальчика опасается, что мнение женщины может измениться в любой момент:

- Она не отрицает вины, но это пока, кто знает, что она придумает завтра. Просто зная как данные «не простые» люди не любят отвечать за свои проступки, найдутся защитники, один уже есть, который всучил визитку и сказал, что он всё видел, как ребёнок выскочил. Тяжело писать, но если вы увидите эту женщину на дороге, просто плюньте ей в лицо. Без стеснения. Остановитесь и плюньте, - возмущается красноярка.

Она добавила, что после аварии женщину, допустившую ДТП, отпустили. Полиция продолжает свою проверку:

- Просто хочу, чтобы знали все, что этот человек отпущен и ездит по дорогам Красноярска.

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