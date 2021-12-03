Красноярцам больше не будут выдавать бумажные больничные листы и родовые сертификаты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как будут оформлять электронные документы и в чем их преимущества для работников и работодателей? Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды» в Красноярске рассказали специалисты Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования

Электронные больничные листы: быстро, удобно и без ошибок!

- Электронные больничные листы были введены с 1 июля 2017 года, и поначалу процесс шел тяжело, сказывалась сила привычки, - говорит Сергей Москвин, управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. – Сейчас ситуация изменилась. За 9 месяцев этого года в крае было выдано более 750 тысяч больничных листов, из них 84% – в электронном виде. 90% медицинских учреждений края готовы выдавать электронный больничный, причем муниципальные и государственные, на долю которых приходится 94% всех выдаваемых листков нетрудоспособности, готовы на 100%!

Сергей Москвин, управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Фото: ИВАНОВА Диана

- Сейчас красноярцы могут получить бумажный или электронный больничный, по желанию, - поясняет Юлия Фурасева, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования РФ. – С 1 января 2022 года больничный можно будет получить только в электронном виде, при этом не надо будет заполнять согласие на оформление электронного листка нетрудоспособности. Преимущества электронного документа очевидны: не нужно ходить по разным кабинетам за подписями и печатями – все делает врач. Не нужно нести свой больничный по месту работы, достаточно всего лишь сообщить работодателю номер документа. Это особенно удобно тем, кто работает вахтовым методом или находится далеко от работодателя. Электронный больничный невозможно испортить (порвать, намочить, залить чаем). Он не потеряется, все электронные больничные хранятся на сервере Фонда социального страхования, и человек в своем личном кабинете в любое время может посмотреть все оформленные на его имя электронные документы. Это может пригодиться в случае ликвидации организации – бумажные документы могут потеряться, а электронные – нет.

Юлия Фурасева, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования РФ Фото: Мария ЛЕНЦ

Электронные родовые сертификаты: потерять невозможно!

С 1 июля 2021 года женщинам, которые готовятся к рождению малыша, перестали выдавать бумажные родовые сертификаты с четырьмя талонами, которые они передавали в медицинские учреждения. Сама женщина при этом не получала никаких пособий, но этот сертификат требовался и в женской консультации, и в родильном доме, в и детской поликлинике.

- Электронный родовой сертификат формируют в женской консультации, куда обращается беременная женщина, - уточняет Юлия Фурасева. – И далее все медицинские организации, куда обращается молодая мама (роддом, детская поликлиника), сами находят этот электронный сертификат на сервере ФСС, а женщина, получатель услуг, видит свой родовой сертификат в личном кабинете на сайте Госуслуг. Женщинам это удобно: документ невозможно потерять, его не нужно никуда приносить. За 10 месяцев этого года в крае родилось 23 тысячи детей, ежемесячно мы перечисляем медицинским организациям более 25 миллионов рублей по родовым сертификатам, и с 1 июля 2021-го - только по электронным родовым сертификатам.

Еще одно нововведение для женщин, родивших ребенка, – беззаявительные пособия.

- Речь идет о пособии по беременности и родам и пособии при рождении ребенка. В этом случае женщина один раз предоставляет информацию своему работодателю, а дальше уже работают наши специалисты, они назначают пособие без заявления, - поясняет Тамара Фукс, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам регионального отделения Фонда социального страхования РФ. – Однако хочу уточнить: для получения пособия по уходу за ребенком до полутора лет нужно обращаться с заявлением, ведь мы не знаем, какое решение приняла женщина: она может выйти на работу, за ребенком может ухаживать папа или другой член семьи – в этом случае пособие получат они.

Тамара Фукс, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам регионального отделения Фонда социального страхования РФ Фото: ИВАНОВА Диана

То, что выплату пособий, связанных с беременностью и родами, теперь осуществляет ФСС напрямую, без участия работодателя, очень важно! В крае были случаи, когда предприятие объявляло себя банкротом и женщины оставались без пособия.

Электронные листки нетрудоспособности больницы и поликлиники будут загружать в единую информационную систему ФСС «Соцстрах». Уже оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит работодателю, а также самому сотруднику в личный кабинет на портале «Госуслуги». Информация о назначении и выплате пособия будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Вы всегда будете в курсе статуса (открыт или закрыт больничный, оплачен ли больничный, присутствуют ли ошибки на стадии исполнения оказываемой услуги). В любом случае вы можете своевременно обратиться за помощью в отделение (филиал) ФСС, если возникают сложности на этапах исполнения.

При необходимости для проверки сведений ФСС может запрашивать дополнительную информацию у смежных ведомств, таких как Пенсионный фонд, Налоговая служба и других государственных учреждений. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка – из информационной системы ЗАГС.

Фото: ИВАНОВА Диана

Будущее – за цифрой!

- Цифровые технологии – это удобно, быстро, надежно, и, следуя в ногу со временем, Фонд заботится о гражданах и окружающей среде - экологичность – мы бережем лес и сокращаем бумажный документооборот. Уменьшение и перевод его в цифровой формат способствуют борьбе с мошенниками и недобросовестными гражданами, кто захочет или попытается подделать больничный, - говорит Сергей Москвин.

- Уже более 80% всех услуг ФСС сейчас предоставляется в электронном виде, - добавляет Олег Щербо, заместитель управляющего Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. - Самая массовая услуга – отчетность работодателей перед ФСС – 90% работодателей предоставляют сведения в электронном виде. А личные кабинеты на сайте ФСС есть не только у работников, но и у работодателей – они видят, например, кто и когда болеет. К 2023 году оказание услуг будет 24/7 без обращения в ФСС. Вы всегда можете получить дополнительную информацию на сайте Красноярского отделения на сайте r24.fss.ru и центральном портале Фонда fss.ru.

Олег Щербо, заместитель управляющего Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Фото: ИВАНОВА Диана

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