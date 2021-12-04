Последние новости Красноярска на 3 декабря 2021: суд против матери, отдававшей ребенка педофилам, ледовые площадки и кишечная палочка в ресторане Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 3 декабря 2021.

Красноярский суд утвердил приговор матери, которая отдавала детей педофилам

Красноярский краевой суд поставил точку в жуткой истории, которая произошла в Ужуре три года назад. В 2019 году мать лишили родительских прав, детей передали отцу. Но отец умер, они остались одни. И соседи забили тревогу – обратились в полицию, в органы опеки. (подробнее)

В Красноярске зимой будут работать больше 200 ледовых площадок

В Красноярске этой зимой будут работать более 200 ледовых площадок. Погода для подготовки пока не очень соответствует, но работа все равно идет. Многие крытые площадки в этом году работать не будут из-за сложной эпидемиологической обстановки. (подробнее)

В красноярском ресторане нашли кишечную палочку в салате

В популярном красноярском ресторане «Максимилианс» в блюде нашли кишечную палочку. Там рассказали, что к ним обратился посетитель ресторана с жалобой, после которой в заведение нагрянула внеплановая проверка. (подробнее)

«Думал, что дерево, а оказалось — человек»: Полиция опубликовала видео с водителем, сбившим кадета в Красноярске

Красноярец, сбивший подростка, шедшего с занятий на улице Малиновского, рассказал, что перепутал мальчика с деревом. Видео с водителем, сбившим кадета 2 декабря в Красноярске, опубликовала полиция. (подробнее)

Новый помощник – к Новому году: история непростых отношений отшельницы Агафьи Лыковой и послушника Георгия

К Новому году у отшельницы Агафьи Лыковой появился помощник. Это священнослужитель Георгий из Оренбурга, его вертолетом забросили на таежную заимку у реки Еринат несколько дней назад, сообщил в своем фейсбуке директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. (подробнее)