Красноярские депутаты приступили к обсуждению параметров муниципального бюджета на 2022 – 2024 годы

Депутаты городского Совета на заседании профильной комиссии обсудили параметры красноярского бюджета на трёхлетнюю перспективу. В основу финансового документа легли 14 муниципальных программ. Народные избранники уже ознакомились с программами и рекомендовали главе города их утвердить, но внесли и свои предложения. Сейчас депутатам предстоит более глобальная работа –изучить и согласовать проект всего бюджета.

Как напомнил депутатам на заседании профильной комиссии 2 декабря руководитель городского департамента финансов Роман Одинцов, в 2022 году доходы и расходы города, по предварительным оценкам, составят более 40 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма, которая позволит сделать бюджет Красноярска бездефицитным. Средства будут направлены на реализацию в городе национальных проектов «Демография», «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Жильё и городская среда», «Культура».

Павелко Павел, председатель комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию

Одним из основных направлений бюджетной политики станет повышение эффективности муниципальных расходови деятельности бюджетной сети. В частности, планируется заложить средства на предстоящее увеличение зарплаты учителей, воспитателей детских садов, сотрудников учреждений дополнительного образования, культуры и других направлений бюджетной сферы. Кроме того, бюджетом предусмотрено сохранение всех инициативных мер социальной поддержки и увеличение выплат по ним. Например, запланирована индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях на 3,9 процента. В бюджете будут предусмотрены средства на увеличение ежемесячной денежной выплаты родителям детей, находящихся в очереди на место в детском саду. Депутаты согласились, что в следующем году необходимо это сделать.

Предполагается, что в 2022 году повысится прозрачность бюджетных ассигнований для муниципальных нужд. В частности, продолжится работа по вовлечению горожан в процессы принятия бюджетных решений в рамках программы инициативного бюджетирования, «Открытого бюджета» и других.

Стоит отметить, что в проекте бюджета предусмотрены мероприятия, в результате которых планируется привлечь дополнительные средства из вышестоящих бюджетов. Так, город намерен принять участие в конкурсных отборах на финансирование строительства детского сада в жилом районе «Медицинский городок», реконструкцию здания средней общеобразовательной школы № 47. Кроме того, с министерством строительства Красноярского края согласованы объекты транспортной инфраструктуры для участия в национальном проекте «Жилье и городская среда» в 2022–2025 годах. Это переезд через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2», автодорог по улице Норильской, в жилом районе «Бугач», поулице Апрельской. Проводится работа по привлечению федеральных и краевых средств на капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

По словам Павла Павелко, председателя комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию Красноярского городского Совета депутатов, руководитель департамента финансов представил депутатам прозрачный и исчерпывающий доклад по проекту бюджета.

– Работа над бюджетом 2022 – 2024 годов началась с рассмотрения муниципальных программ, - прокомментировал совместную работу с департаментом мэрии Павел Павелко. – На сегодня ряд предложений, озвученных депутатами на комиссиях, уже включён в виде рекомендаций в проект документа. Как отметил на заседании 2 декабря Роман Валерьевич, это уже более 60 страниц текста. Как показала практика работы с департаментом финансов, протокольные решения, которые принимались депутатами в прошлом году, либо уже исполнены, либо включены в планы, в текущий бюджет. Работа депутатов с департаментом финансов конструктивная, в планировании бюджета народные доходят до каждого двора, до каждой дороги, до каждого дома. Для нас очень важно включать в проект конкретные объекты, решать реальные проблемы.

Сегодня, 3 декабря, в Красноярске состоялись публичные слушания по проекту бюджета, а 9 декабря депутаты снова вернутся к документу, чтобы более подробно обсудить его параметры и внести новые предложения.