Главный детский инфекционист Красноярского края рассказала, могут ли родители отличить детский ковид от ОРВИ

Когда нужно вызывать скорую и какие симптомы должны насторожить родителей? Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время четвертой волны коронавируса в Красноярском крае инфекцию стали подхватывать и дети. На сегодняшний день в регионе зафиксировано около 3000 случаев заболевания ковидом среди детей, 103 пациента проходят лечение в стационаре, среди них есть и те, кто находится в тяжелом состоянии и лежит в реанимации.

Главный внештатный детский специалист-инфекционист министерства здравоохранения Красноярского края Анжелика Белкина на пресс-конференции в «Комсомольской правде» развеяла несколько мифов о детском коронавирусе и рассказала, смогут ли родители отличить ковид от ОРВИ.

- На сегодняшний день очень сложно отличить ковид от обычной респираторной инфекции, так как сейчас регистрируется подъем ОРВИ и продолжается течение коронавируса. Поэтому у детей, как правило, присутствуют катаральные симптомы: заложенность носа, температура, насморк. А вот теряют обоняние и вкусовые ощущения, как правило, дети постарше – они могут, в отличие от малышей, объяснить, какие изменения чувствуют. Поэтому маленькие дети обследуются в дальнейшем обследуются на ковид по признакам респираторного заболевания, - отмечает Анжелика Белкина.

Врач подчеркивает, что в таких случаях особое внимание обращается на семейный контакт. Чаще всего на обследование поступают дети из «семейных очагов», там где взрослые не прививаются и болеют. В стационарах есть дети с тяжелым течением коронавируса, имеющие сопутствующие заболевания, которые подхватили ковид именно дома.

- У детей, как и взрослых, может на фоне коронавируса развиться осложнение в виде пневмонии. Чаще всего это двустороннее поражение легких. Поступают дети и с дыхательной недостаточностью, либо отсутствием какой-либо положительной динамики после амбулаторного лечения. Все они обязательно направляются в стационар. На сегодняшний день на госпитализацию привозят детей с высокой температурой, судорогами – у них мы нашли грипп, а у нескольких выделили грипп А, и другие инфекции, которые в сочетании с ковидом дают очень сложное течение болезни, - рассказала инфекционист.

Анжелика Белкина подчеркивает, что задача родителей, при появлении даже легких симптомов заболевания, вовремя информировать своего участкового врача, вызвать специалиста на дом. Если же нет температуры, то свозить ребенка на прием. В ночное и вечернее время при высокой температуре следует вызвать скорую помощь.

Более опытные родители уже знают, как их дети реагируют на респираторные инфекции, но если же появляются какие-то необычные симптомы – более высокая температура, с головной болью, судорогами, серьезная вялость, сонливость и недомогание, появление частого жидкого стула – то лучше сразу вызвать скорую и не ждать, пока ребенку станет хуже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярском крае среди детей уровень заболеваемости ОРВИ в разы выше, чем коронавирусом

В Красноярском крае среди детей уровень заболеваемости ОРВИ в несколько раз выше, чем коронавирусом. Как рассказала журналистам Галина Слепнева, начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения региона, на сегодняшний день зафиксировано около 12 000 заболевших респираторными инфекциями и приблизительно 3000 заразившихся ковидом. (Подробнее)