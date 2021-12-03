Финансовая пирамида: выхода нет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почему же тогда люди верят мошенникам и как понять, что началась охота за вашими деньгами? Об этом и поговорим сегодня в нашей постоянной рубрике «Уроки финансовой грамотности».

В 2021 году рухнула крупнейшая после МММ финансовая пирамида «Финико». Уголовное дело в отношении организаторов компании возбудили в конце 2020 года, и удивительно, но факт: полгода не было ни одного потерпевшего. И только сейчас клиенты «Финико» пишут заявления в полицию.

Почему люди верят в сомнительные схемы обогащения и почему у финансовых пирамид есть только вход, но нет выхода, сегодня говорим с управляющим Отделением Красноярск Банка России Сергеем Журавлевым.

Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Банка России. Фото: Отделение Красноярск Сибирского ГУ Банка России

- Сергей Николаевич, мне кажется, людей предупреждают о финансовых пирамидах всеми возможными способами. И все равно находятся те, кто несет деньги мошенникам и верит, что разбогатеет быстро и без труда. Почему это происходит и чем заканчивается?

- Если человек не понимает, как работают инвестиционные инструменты, не хочет или не может годами работать системно и последовательно, то его легко соблазнить обещанием быстрого и большого дохода. И тут «помогают» удачливые люди, которые демонстрируют в соцсетях роскошную жизнь и рассказывают, как это все легко досталось. Смог он, смогу и я - так думают будущие жертвы финансовых пирамид. И несут свои сбережения, и зовут родственников, друзей, коллег — тех, кто рядом с ними. Ведь за каждого приведенного обещают бонус. Чем это заканчивается? Всегда одинаково: пирамида рушится и человек теряет свои деньги, в среднем от 50 до 800 тысяч рублей. Но самое страшное, он теряет все связи с близкими – они обвиняют в случившемся именно его.

- Может ли обычной человек без специальных знаний определить надежность финансовой организации?

- Это можно сделать за пару минут. Заходите на сайт Банка России, и на первой странице вы увидите раздел «Проверить финансовую организацию». Там вы найдете легальных участников рынка и ниже список компаний с признаками нелегальной деятельности. В настоящее время в списке более 3 тысяч компаний, около 50 зарегистрированы в нашем крае. Сейчас этот реестр обновляется в среднем 3 раза в неделю. К концу года планируются ежедневные обновления.

Но хочу также предупредить, что скорость нашего реагирования все равно не позволяет уловить все сомнительные предложения. Сегодня появляются компании однодневки. Создаются сайты на короткое время. Открываются офисы на непродолжительный период. Человек должен быть очень бдительным.

- Как Банк России вычисляет сомнительные финансовые компании?

- Для этого есть несколько путей. Это мониторинг: роботы просматривают интернет по ключевым словам. Это работа сотрудников: например, сотрудники красноярского отделения смотрят региональные СМИ, соцсети, объявления, мы собираем эту информацию и отправляем коллегам в профильный департамент. Граждане тоже проявляют бдительность и присылают в Банк России свои сомнения, которые затем тщательно проверяются. Так общими усилиями формируется база компаний с признаками нелегальной деятельности.

Банк России серьезно занялся финансовыми пирамидами, компаниями, занимающимися нелегальной форекс-деятельностью, несколько лет назад. Потому что эти нелегалы стали серьезным препятствием для выхода людей на фондовый и финансовый рынок. Ведь после того как человек потерял свои деньги в пирамиде, его доверие к инвестированию пропадает надолго. К тому же он отдал свои деньги преступникам, и они не попали на фондовый рынок. Часто это происходит лишь потому, что человек недостаточно информирован. И Банк России принял решение предупреждать россиян о таких мошеннических компаниях и с 1 июня этого года начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке на своем официальном сайте. Там есть компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных форекс-дилеров.

- Меняются ли финансовые пирамиды? Что нового придумывают мошенники, чтобы люди принесли им свои деньги?

- Очень много пирамид сейчас строят легенду вокруг криптовалюты. Они привлекают деньги участников для якобы торговли на криптовалютном рынке. Убеждают, что у них в штате работают гениальные трейдеры, которые виртуозно торгуют и знают все, что произойдет на рынке, на три хода вперед.

Мошенники отлично ориентируются в медиапространстве, они отличные маркетологи и знают, как и чем зацепить людей! Очень часто человеку предлагают то, чего он сам хочет, во что хотел бы поверить. Отсюда и предложения северянам вложиться в строительство роскошного микрорайона на берегу теплого моря. Южанам могут, наоборот, предложить инвестировать в добычу цветных металлов, золота на Севере. И чем ветвистее описание, чем более детально продумана легенда, чем она масштабнее, тем в нее легче верят.

Еще одна мошенническая схема - черные кредиторы. Казалось бы, какая разница, кто дает вам деньги в долг? На самом деле разница большая. Вариантов обмана может быть много. Например, ваш кредитор меняет расчетные счета, адреса, и вы просто физически не справляетесь с тем, чтобы отдать долги в срок. А в договоре с ним у вас написано: не отдал - забирайте мою квартиру. Черные кредиторы иногда просто передают такое дело в суд и забирают ваши деньги или жилье с огромным плюсом. А могут подключить нелегальных взыскателей, которые никому не поднадзорны, готовы на все, используют не самые приятные меры взыскания.

Также ни в коем случае нельзя вступать в финансовые отношения с зарубежными компаниями. Их деятельность не регламентируется российским законодательством. Если такие компании предлагают свои услуги россиянам, они действует вне закона. Куда потом пойдет потребитель, если возникнут вопросы? Он не сможет вступать с такой компанией в юридические споры, отстаивать свои права и интересы.

- Рано или поздно обманутые поймут, что их обманули. Почему они не спешат обращаться в полицию или вообще отказываются это делать?

- Действительно, компания давно закрылась, деньги ушли за рубеж, учредители уже далеко, а обманутые участники пирамиды жаловаться не спешат. Они продолжают ждать и надеяться, что это временные трудности, главное - не поднимать волну, сидеть тихо, тогда организаторы разберутся, офисы откроются и денежный фонтан опять забьет. Организаторы пирамиды еще долго остаются в их глазах самыми хорошими, добрыми и умными людьми, просто полиция, Банк России, кто угодно создают им проблемы, не дают успешно работать. Люди, потерявшие в пирамидах огромные деньги, не жалуются еще и потому, что им стыдно выглядеть глупыми.

На самом деле ни в коем случае не нужно стесняться, надеяться на успешный финал, пытаться выждать, а нужно бежать в полицию и писать заявление, как только поняли, что деньги вам не отдают. Только после этого полиция может что-то сделать.

- Сергей Николаевич, что же делать тем, кто хочет выгодно вложить свои деньги, но не знает, как это сделать?

- Важно понять раз и навсегда - пытаться получить выгоду с пирамидой бесполезно. Можете сразу попрощаться со своими деньгами. Ни в коем случае не инвестируйте в мутные схемы и уж тем более не берите на это кредиты. Хотите заняться инвестированием - идите на легальный рынок, обращайтесь к легальным специалистам.

ВАЖНО

7 главных признаков финансовой пирамиды

1. Компании нет в реестрах легальных участников финансового рынка. Проверить это можно на сайте Банка России. Там же список компаний с признаками нелегальной деятельности.

2. Активная рекламная кампания в СМИ, в соцсетях, с обещанием сверхвысокой доходности. Нужно понимать, что гарантировать прибыль запрещено законом — это могут делать только банки в отношении банковских вкладов. Если какая-то организация, кроме банка, гарантирует доходность — это обман.

3. Необходимость вложения значительной суммы денежных средств.

4. Непрозрачная схема деятельности. Вы не знаете, куда вложены ваши деньги, а схема для начисления дохода сложна и запутанна. Объяснение этого однотипны: «коммерческая тайна», секретные или авторские методики, и пр.

5. Необходимость приводить новых клиентов – это является условием получения дополнительного дохода.

6. Предложение приобрести квартиры, машины, другие дорогостоящие товары за меньшую стоимость, чем предложения на рынке.

7. Отказ вернуть деньги. Таким клиентам предлагают продлить договор с «более выгодными условиями». Или объясняют, что именно сегодня вернуть деньги невозможно «по техническим причинам».