21 обращение в день: на что жаловались красноярцы в ноябре 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы написали 655 обращений к чиновникам в соцсетях за ноябрь 2021 года. Как сообщает пресс-служба краевого ЦУР, жители региона составляли 21 жалобу в день.

Так, чаще всего жители региона жаловались на уборку снега – 26% от всех заявок. Чаще всего о плохой очистке дорог, дворов и тротуаров рассказывали жители Красноярска и Ачинска. Кроме того, жители краевой столицы массово жаловались на использование химических реагентов при уборке улиц от снега.

На втором месте в списке жалоб оказалось ЖКХ – 20%. Причем, этот вопрос волновал не жителей Красноярска, а ачинцев, лесосибирцев и назаровцев. Чаще всего они сетовали на холод в квартирах и плохую работу управляющих компаний.

На третьем месте – работа общественного транспорта – 19,54%. Больше всего обращений писали жители Красноярска. Особое недовольство высказывали жители Покровки, которые вновь жаловались на маршрут №32.

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