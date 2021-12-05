Погода в Красноярске на вторую неделю декабря 2021: похолодание до -21 градуса и снегопад Фото: Мария ЛЕНЦ

На новой неделе красноярцам пообещали резкое похолодание до -21 градуса и снегопад. Как сообщают GISMETEO, понижение температуры ожидается ночью в среду.

В понедельник в Красноярске ожидается дневная температура около 0 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и осадки. Ночью похолодает до -5 градусов. Сила ветра составит 5-13 метров в секунду. Возможен гололед. Атмосферное давление 744-748 мм рт.ст.

Во вторник погода изменится незначительно. Днем около -1 градуса. Будет пасмурно, возможен снегопад. Ветер немного ослабнет, до 4-12 метров в секунду. Ночью же температура опустится до -4 градусов. Атмосферное давление – 744-748 мм рт.ст.

В среду днем синоптики обещают -2 градуса. Погода прогнозируется пасмурной и снежной. Ночью начнется резкое похолодание – до -16 градусов. Ветер усилится – 5-13 м/с. Атмосферное давление повысится до 743-758 мм рт.ст.

В четверг днем сохранится температура около -16 градусов. Будет облачно, ожидается небольшой снег. Ветер же ослабнет до 4-11 метров в секунду. Ночью похолодает до -21 градуса. Атмосферное давление – 758-761 мм рт.ст.

В пятницу дневная температура повысится до -8 градусов. Солнце останется за облаками, возможен снегопад. Синоптики прогнозируют возможную метель, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ночью похолодает до -15 градусов. Атмосферное давление – 755-763 мм рт.ст.