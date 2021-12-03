Последние новости Красноярска на 2 декабря 2021: усиление ветра, трагедия на Борисова и отставка Евгения Афанасьева Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 2 декабря 2021.

В Октябрьском районе Красноярска нашли тела задушенной 5-летней девочки и её матери, упавшей с 10 этажа

В Красноярске на Борисова нашли тело убитой 5-летней девочки, а возле подъезда обнаружили погибшую маму малышки, упавшую с высоты. Как сообщает следком, заведено уголовное дело по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». (подробнее)

Красноярцев предупреждают о порывах ветра до 18 метров в секунду

3 декабря в Красноярске ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС. По данным синоптиков, в пятницу в Красноярске ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. При этом температура воздуха останется высокой – до +3-5 градусов. (подробнее)

Евгений Афанасьев ушел в отставку с поста министра промышленности, энергетики и ЖКХ

Евгений Афанасьев уходит в отставку с поста министра промышленности, энергетики и ЖКХ. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, он уходит в отпуск с последующим увольненьем. (подробнее)

Красноярцы оценили счастье в 183 тысячи рублей

Аналитики портала SuperJob выяснили, во сколько красноярцы оценили счастье в рублевом эквиваленте. В опросе принимали участие представители трудоспособного населения крупных российских городов. Так, жителям Красноярска для счастья надо в среднем 183 тысяч рублей. Интересно, что каждые 5 месяцев цена счастья увеличивается. (подробнее)

В минсельхозе Красноярского края опровергли запрет на домашний забой скота

В Министерстве сельского хозяйства Красноярского края опровергли запрет на домашний забой скота. Как отметил первый заместитель министра Александр Походин на встрече с журналистами, такие ограничения были введены, но не для всех, поэтому и произошла подмена понятий. (подробнее)