«Последний кежмарь» или как создается память об ушедшем прошлом

Сохранить память о прошлом и передать молодому поколению духовные и культурно-исторические ценности их предков - ангарцев- это то, чем уже несколько лет занимается Детско-молодежная общественная организация Кежемского района "Алые паруса" (город Кодинск). Множество уникальных явлений ангарской культуры потеряны и сегодня продолжают исчезать с уходом из жизни старшего поколения. Молодежь с каждым годом все больше теряет связь с настоящими кежмарями, пановцами, болтуринцами. Сохранить память о них помогают фильмы.

Совсем недавно организация, при поддержке Министерства культуры Красноярского края, реализовала проект "Последний кежмарь", в рамках которого режиссер, Андрей Гришаков, создал фильм, повествующий об одном эпизоде затопления Кежемского района и о последних днях на родной земле местного фермера, Ивана Марковского.

Фильм появился неслучайно. Все началось с проекта "Алых парусов", поддержанного Фондом президентских грантов, "Ангарская школа фольклора и этнографии" в 2019 году. Два года в Богучанском, Усть-илимском и Кежемском районах Нижнего Приангарья было организованы такие мероприятия c участием детей и молодежи, сибирских старожил, как лекции, мастер-классы, театральные представления, летние краеведческие молодежные экспедиции, конкурсы, фольклорные соревнования, старожильческий фестиваль. А ансамбль "Живая Старина" из города Красноярска записал альбом старинных ангарских песен, который вышел тиражом 100 экземпляров. Была создана популярная группа проекта "ВКонтакте", на которую подписано сейчас более 500 человек - https://vk.com/angarskoe_srednevekovie/.

"Последний кежмарь" - уже третий фильм в рамках проекта. В 2020 году вышли документальные фильмы "Слово об ангарской песне" и "Война ангарца". Смотрите на канале - https://youtu.be/tRiVDSowNuY.