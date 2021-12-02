Канскому библиотечному колледжу– 85!

Библиотечный колледж, расположенный в Канске, формирует культурное пространство огромнейшей территории Красноярского края и Дальнего Востока.

Богатая история

Канский библиотечный техникум был открыт в 1936 году по специальному распоряжению Совнаркома, при участии Н.К. Крупской. Здесь готовили высококвалифицированные библиотечные кадры среднего звена. Тогда учреждение располагалось в одном здании с женской гимназией по улице 30 лет ВЛКСМ. Директором был назначен преподаватель физической культуры Макарычев. В 1939 году первыми его выпускниками стали 25 человек.

Не прекращало свою образовательную деятельность профессиональное заведение и в годы Великой Отечественной войны. Многие преподаватели и учащиеся техникума были призваны в ряды Красной Армии, многие ушли добровольцами. Среди дипломированных библиотекарей, ушедших на фронт в октябре 1941 года, есть имя Сергея Андреевича Шилова – Героя Великой Отечественной войны, командира огневого взвода 15-й мотострелковой бригады 16-го танкового корпуса Сталинградского фронта, попавшего прямо с курсантской скамьи в самое пекло Сталинградской битвы, получившего в 1945 году звание Героя Советского Союза, а также орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Красной Звезды.

Книжная мысль – повсюду!

С 2010 года библиотечный техникум занимает здание, расположенное по улице 40 лет Октября города Канска, и гордится прилегающим к его территории сквером, где всё подчинено доброй, книжной мысли! Книга, как символ книжного царства, возглавляет «Аллею читающих людей», по всей территории сквера - резные деревянные скамеечки в романтическом стиле, рядом буккроссинг – книжный шкафчик, так называемая библиотека без сотрудников для тех, кто увлекается чтением, тоже в классическом старинном стиле, а возле главного входа в здание – креативная «Капсула времени»! И, конечно же, – АРТ-объект «Русское СЛОВО», который уже издалека привлекает внимание горожан даже в ночное время своим световым оформлением! Всё это создано руками библиотечных волонтеров Канского библиотечного колледжа, его студентами и преподавателями.

Уникальное заведение

В 2015 году Красноярскому краевому библиотечному техникуму присвоен статус Канского библиотечного колледжа. И сегодня это одно из уникальных профессионально-образовательных заведений в Российской Федерации, призванное готовить специалистов библиотечного дела.

Преобразования, осуществляемые педагогическим коллективом в последние годы, коснулись различных сторон деятельности колледжа: организации образовательного процесса, содержания образования, активного использования новых технологий в обучении, в том числе информационно-коммуникационных, создания условий, обеспечивающих повышение качества образовательных результатов.

Жизнь бьет ключом!

Жизнь студентов разнообразна: учеба, профессиональная практика, занятия в творческих объединениях. Будущие библиотекари и организаторы социально-культурной деятельности занимаются подготовкой и проведением культурно-массовых мероприятий, волонтерской деятельностью, спортом, ведут активную научно-исследовательскую и проектную деятельность, являются победителями международных, всероссийских, краевых фестивалей, творческих конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций и конкурсов профессионального мастерства.

Канский библиотечный колледж – это диалоговый портал по возрождению национальных культурных традиций, идейный организатор сразу двух масштабных творческих площадок – Межрегионального форума «Будущее культуры начинается сегодня» и Футуристического фестиваля «Русский МИР», получившего в 2019 году статус Всероссийского.

Регулярно работаюттворческие объединения – литературно-театральный клуб «Зеркало», «Вокальная студия», футуристический клуб «Грани будущего», клуб гражданского воспитания «КультПАТРИОТ», музыкальная студия «Серебряные струны», студенческий радиоклуб «Микроскоп культуры», «Демотека».

Классная команда!

Под руководством Ирины Колесниковой - директора, инициативного и идейного вдохновителя, работает грамотная управленческая команда:заместители директораЕлена Винокурова и Лариса Каракулова, заведующая заочным отделением Юлия Агранович, методисты Ксения Лохманская, Татьяна Шарова [фото 16]. А также высококвалифицированные педагоги: Накия Файзулина, Екатерина Гульцева, Наталья Шевченко, Татьяна Семенова, Татьяна Русских, Виктория Карпец, Татьяна Ткачева, Юлия Истомина, Александр Валейко, Юлия Ефремова, Георгий Ткачев, Дмитрий Ефремов, Максим Матвейченко, Юлия Наконечная, Степан Шитиков, Юрий Соловьев, Евгений Гусев, Регина Игумнова, Маргарита Александр Моор, Ольга Колушкина, Татьяна Давыдова, Мария Понкратьева, Оксана Манохина. Большой вклад в становление и развитие колледжа внесла Валентина Ивановна Ткачева, отдав более пятидесяти лет своей педагогической деятельности в любимом учреждении.

Карьера обеспечена

В колледже налажены тесные связи с работодателями и социальными партнерами – учреждениями культуры и библиотечными системами городов Красноярского края – Канска, Красноярска, Шарыпова, Норильска, Бородина, а также центральных и восточных районов, взаимодействие с которыми осуществляется на всех этапах подготовки кадров: от профориентации до трудоустройства будущих специалистов. Здесь эффективно работает система распределения и сопровождения карьеры выпускников, которая призвана повысить конкурентоспособность будущих специалистов сферы культуры, развивая систему партнерских отношений с работодателями региона. Спрос на обладателей дипломов с квалификацией “библиотекарь” и “организатор социально-культурной деятельности” растет с каждым годом. Свыше 80% выпускников трудоустраиваются по заявкам от учреждений культуры Красноярского края, а около 15% продолжают своё обучение в высших учебных заведениях, в том числе в Кемеровском государственном институте культуры, с которым колледж сотрудничает уже много лет.

В Канском библиотечном колледже есть замечательная традиция – преемственность поколений. Окончив вузы, возвращаются бывшие выпускники в качестве преподавателей, дети и внуки педагогов приходят учиться в колледж, а это значит, что коллективу доверяют самое дорогое – образование и воспитание нового поколения.

Конкретно

На протяжении 85 лет колледж готовит кадры квалифицированных специалистов среднего звена для учреждений культуры и образовательных организаций по специальности “Библиотековедение”. С 2009 года открыт прием на специальность “социально-культурная деятельность”.