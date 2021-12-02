Красноярцы оценили счастье в 183 тысячи рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики портала SuperJob выяснили, во сколько красноярцы оценили счастье в рублевом эквиваленте. В опросе принимали участие представители трудоспособного населения крупных российских городов.

Так, жителям Красноярска для счастья надо в среднем 183 тысяч рублей. Интересно, что каждые 5 месяцев цена счастья увеличивается. В январе 2021 года красноярцы оценивали счастье в 163 тысяч рублей, в мае – 175 тысяч, и вот в ноябре – 183 тысячи. При этом по итогам 2019 года жителям Красноярска для счастья нужно было 165 тысяч рублей, а в 2018 – 169 тысяч.

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно меньше, чем среднестатистическому красноярцу, - 178 тысяч рублей. Примечательно, что мужчинам для счастья нужно больше – 205 тысяч, в то время, как женщинам 155 тысяч рублей.

Добавим, что красноярцы по дороговизне счастья оказались на 7 месте. Больше всего счастье оценили москвичи – 228 тысяч рублей, на втором месте жители Владивостока – 204 тысячи рублей, на третьем – ростовчане – 198 тысяч.