На севере Красноярского края водолазы спустятся в реку на поиски тел волонтеров, утонувших во время поиска пропавших друзей

Фото: МЧС

В Игарке, на севере Красноярского края, продолжаются поиск тел утонувших двоих волонтеров, отправившихся на поиски своих четверых пропавших друзей. Как сообщают в МЧС, спуск водолазов в реку запланирован на 3 декабря.

Чтобы доставить на север региона необходимое оборудование, спасателей и членов поисковой группы, администрация Туруханского района выделяет судно на воздушной подушке СВП «Хивус».

В течение дня 2 декабря спасатели МЧС России обследовали место, где пропавшие ушли под воду, а также установили балок для обогрева специалистов – в районе поисковых работ температура опустилась до -30 градусов.

Напомним, что сейчас разыскивают компанию из четырех мужчин, которые пропали на рыбалке в 40 километрах от Игарки.

27 ноября рыбаки отправилась из Игарки в избушку, которая находилась в 40 км от города вверх по Енисею на рыбалку. Вернуться они должны были вечером 28 ноября. И действительно, один из мужчин позвонил супруге и сообщил, что скоро приедет домой. Это был их последний разговор на сегодняшний день.

Ни к полуночи, ни утром 29 ноября никто из компании в город не вернулся. Телефон мужчин были недоступны. После того, как стало известно об исчезновении рыбаков, их друзья отправились на собственные поиски. Семеро мужчин сели на снегоходы и поехали по тому же маршруту. Однако двое парней – 20 и 35 лет выехали на неокрепший лед Енисея и провалились. Спасти их не удалось. Остальные пять человек вернулись домой, они не пострадали.

Накануне спасатели и сотрудники СК обнаружили два снегохода на дне реки, где утонули двое волонтеров, отправившихся на поиски друзей.

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