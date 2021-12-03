Погода в Красноярске на первые выходные декабря 2021: потепление до +2 градусов и сильный ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые декабрьские выходные в Красноярске обещают быть теплыми – до +3 градусов. Как сообщает Гидрометцентр, с потеплением в город придет серьезное усиление ветра.

Так, в субботу, 4 декабря, в Красноярске днем синоптики обещают около +3 градусов. При этом будет пасмурно, возможен снег с дождем и сильный ветер до 6 метров в секунду с порывами до 14 м/с. Ночью существенно похолодает – до -5 градусов, дождь прекратится, но снег продолжит идти. Ветер немного стихнет – до 4 м/с. Атмосферное давление – 738-744 мм рт. ст.

В воскресенье днем похолодает до -2 градусов. Будет облачно, но без осадков. Ветер же стихнет до 3-10 метров в секунду. Ночью температура не изменится, зато ожидается усиление ветра до 5-12 м/с. Атмосферное давление 740-743 мм рт. ст.

По данным GISMETEO, в субботу ожидается до +3 градусов днем и -5 градусов ночью. Возможен снег с дождем и ветер 6-14 метров в секунду. Ночью температура опустится до -5 градусов.

В воскресенье синоптики обещают переменную облачность и временами небольшой снег. Дневная температура составит около -3 градусов. Ночью похолодает до -6. Ветер немного ослабнет – до 5-12 метров в секунду.