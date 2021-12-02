Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах

В ноябре 2021 года на Красноярской ТЭЦ-1 СГК началось сооружение новых котлов №15 и 16 взамен старого, уже демонтированного оборудования. Готовы строительные площадки, залит фундамент, специалисты возводят каркас для будущих агрегатов. Объясняем, почему эти работы — часть модернизации тепловой электростанции — рассчитаны до конца 2023 года.

Агрегат — с девятиэтажный дом

Замена котлов на ТЭЦ-1 в Красноярске — это не только снижение износа, но и повышение эффективности. Коэффициент полезного действия (КПД) новых устройств, спроектированных на Подольском машиностроительном заводе, выше почти на 1,5% по сравнению со старыми. Это позволит энергетикам сжигать меньше топлива, речь идет о сотнях тоннах угля ежегодно.

На Красноярской ТЭЦ-1 ставят новые котлоагрегаты с более высоким КПД

Котлоагрегат — сложный комплекс, состоящий примерно из 60 элементов, общей высотой 32 метра — размером с девятиэтажный дом. Он нужен для производства пара, который участвует в выработке тепловой и электрической энергии. Ключевым элементом котлоагрегата является топочная камера, в ней сгорает топливо. В случае с ТЭЦ-1 — это бородинский бурый уголь, а точнее, углевоздушная смесь, полученная после измельчения ископаемого топлива до состояния пыли. Свой смысл в сложном технологическом процессе имеет каждый элемент комплекса.

Например, водяные экономайзеры используют для предварительного нагрева воды перед поступлением в котел. Они снижают объем потребляемого топлива и уровень парообразования и препятствуют гидравлическим ударам внутри системы.

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