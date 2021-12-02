Цикл роликов «Сортируй грамотно» получил приз Международной экологической премии «EcoWorld-2021»

Инвестиционная группа «РВМ Капитал» стала лауреатом II степени Международной экологической премии «EcoWorld-2021», организованной Российской академией естественный наук. Почетную награду в номинации «Экологическое просвещение, образование и культура» получил совместный проект Группы «РВМ Капитал» и «Красноярской рециклинговой компании» (входит в Группу «РВМ Капитал») - «Цикл видеороликов «Сортируй грамотно!».

«Главная цель проекта - образно и убедительно рассказать о том, что раздельный сбор мусора для переработки - это эффективный и доступный каждому путь к сохранению окружающей среды. Переработка ТКО сегодня для многих потребителей по-прежнему достаточно абстрактное понятие. Демонстрируя в роликах конкретные вещи, которые можно изготовить из конкретного вида отходов, мы приближаем эту «историю» к потребителю, помогаем задуматься о возможном личном вкладе каждого в этот процесс», - говорит генеральный директор Группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов.

Концепцией проекта предусмотрена съемка коротких, продолжительностью до 60 секунд, видеороликов, мотивирующих зрителя на раздельное накопление ТКО. Герои сюжетов видеороликов - известные красноярцы. Каждый ролик посвящен конкретному виду перерабатываемых отходов – алюминий, пластик, стекло и т.д., которые при выборке из общего объема ТКО могут быть переработаны в новые вещи, а не захоронены на полигоне, где такие сложные отходы разлагаются десятилетиями.

По данным Минприроды, в России ежегодно образуется около 70 млн тонн твёрдых коммунальных отходов, и каждый год их количество увеличивается примерно на 3 %. В переработку при этом уходит всего 5-7 %.

В соответствии с указом президента РФ о национальных целях развития страны на ближайшее десятилетие к 2030 году в России необходимо создать устойчивую систему обращения с ТКО, которая позволит отправлять на сортировку 100% отходов и вдвое снизит объем мусора, попадающего на полигоны – не более 50% мусора можно будет отправлять на захоронение. Что для этого нужно? Безусловно, развитие соответствующей инфраструктуру и – внедрение раздельного сбора мусора на бытовом уровне.

««Красноярской рециклинговой компанией» организован раздельный сбор пластика и стекла в левобережной зоне Красноярска, на сегодняшний день это около 1000 сеток для пластиковых отходов и около 200 – для стекла и алюминия. Но для достижения целей, поставленных президентом, необходима сортировка и переработка ТКО в промышленном масштабе, а для этого нужны современные мусоросортировочные мощности. Тогда можно будет говорить о внедрении двухпоточной системы сбора отходов и их глобальной переработке», - говорит директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий Кузнецов.

Международная экологическая премия «EcoWorld» проводится Российской академией естественных наук с 2003 года и является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке. Проведение конкурса направлено на содействие развитию экологической политики, повышению уровня экологического образования и экологической культуры населения, развитию экологической науки, распространению экологически чистых технологий, улучшению здоровья населения и сохранению биоразнообразия.

В 2021 году на конкурс было подано около 200 проектов. На церемонии подведения итогов конкурса, которая прошла в онлайн-формате 30 ноября, организаторы конкурса отметили особый креативный подход Цикла видеороликов «Сортируй грамотно», его вклад в популяризацию реформы в сфере обращения с ТКО и внедрения системы раздельного сбора отходов.