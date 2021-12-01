Жителей Хакасии смущает высокая цена на экскурсии по заповедной территории

Жителей Хакасии смущает высокая цена экскурсии по заповедной территории Оглахты. Фото: сайт заповедника "Хакассий"

Хакасия планирует раскрутить свой туристический потенциал. На уровне правительства республики решаются вопросы о том, как привлечь сюда гостей, которые привезут с собой деньги и, следовательно, помогут пополнению бюджета. Одно из таких мест – особо охраняемая природная территория, расположенная на склонах одноименного горного массива на западном побережье Красноярского водохранилища. Оглахты — одно из живописнейших мест Хакасии, имеющее не только природную, но и культурно-историческую значимость.

Однако выяснилось, что стоимость посещения достопримечательности обходится в копейку даже жителям республики, не говоря уже приезжих гостях. Так, семья из четырех человек, родители и двое детей, заплатили больше шести тысяч рублей. Если вложения в туристический объект незначительные, откуда такие цены? «С Оглахты – настоящее издевательство. Плата должна быть реальной и умеренной – 100 рублей и на месте плюс экскурсия, если кому нужно. А как сейчас – так вообще все закройте и не изображайте «развитие туризма в Хакасии» - поделились мнением читатели ИА «Хакасия».

Журналисты интернет-издания обратились к директору заповедника «Хакасский» (Оглахты как раз входит в его подчинение). Виктор Непомнящий ответил, что вопрос ценообразования нужно адресовать туроператорам, которые организуют экскурсии.

Оглахты. Фото: сайт заповедника "Хакассий"

- В цену за оказываемую услугу очевидно входят транспортные расходы, услуги экскурсовода, плата за посещение ООПТ и другие расходы в зависимости от типа тура. В случае, если граждане самостоятельнее посещают территорию ООПТ и не пользуются услугами туроператора (как правило для национальных парков), с них взымается только плата за посещение территории ООПТ, которая устанавливается действующим законодательством, - пояснил Виктор Непомнящий.

И добавил, что для заповедника «Хакасский» такая сумма составляет 150 рублей с человека, она согласована с Минприроды РФ. Есть и традиционно льготные категории туристов.

- Относительно скидок и субсидирования платного входа для жителей Хакасии: вопрос должен быть адресован правительству Хакасии. Ближайший пример субсидирования местному населению в части бесплатного посещения особо охраняемых природных территорий является Красноярский край и Национальный парк «Красноярские Столбы». Правительство края компенсирует расходы национальному парку, связанные с посещением граждан территории ООПТ. Заповедник «Хакасский» всецело поддержит подобную инициативу в нашем регионе, - добавил директор заповедника.