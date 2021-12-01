Дед Мороз теперь не только трезвый, но и с QR-кодом: откровения шоумена о Новом годе в эпоху коронавируса

Шоумен из Красноярска Евгений Ларкович Фото: из личного архива

Пандемия пандемией, а Новый год – по календарю. Шоумен из Красноярска Евгений Ларкович дедморозил больше 15 лет, и тут случился коронавирус. Ни утренников тебе с корпоративами, ни выпускных, ни свадеб – закрыли все. Ведущие мероприятий даже отважились на «голую» фотосессию. На ней Дед Мороз позирует без штанов, но с мешком подарков, Снегурочка – в набедренной повязке из скотча. А как сейчас? Теперь все волшебники «подкованные»: на санях, но с QR-кодами. И вообще, какой он Новый год глазами Деда Мороза – до и во время пандемии - в эксклюзивном материале «Комсомолки».

Зачем Морозу грелка?

- На рынок Дедов Морозов и праздников (детских и взрослых) я вышел примерно в 2001-2002-м, - рассказывает Евгений Ларкович. – В те годы Деды Морозы, в основном, были от предприятий. К детям сотрудников ездили переодетые коллеги их мам и пап. Тогда была традиция: Деду Морозу обязательно надо было налить стопочку. И так в каждой квартире. Поэтому в десятую по счету семью (или даже раньше) Дедушка прибывал уже «красивый». Уже не Красный нос, а синенький…

Как празднуют Новый год во время пандемии, рассказал опытный Дед Мороз. Фото: предоставлено героем публикации.

Еще были Деды Морозы из театров, они поздравляли большие компании. Эти считались настоящими профи. Конечно, угостить пытались и их. Так самые изобретательные Дедушки придумали возить под кафтаном резиновую грелку. Перед мероприятием привязывали ее себе на шею. А, когда хозяева подносили рюмочку, лихо опрокидывали ее – себе в грелку. Эффект получался двойной: и никого не обидели, и можно дедморозить дальше. Опытный Мороз мог проносить в грелке до трех литров жидкости!

Мы же, когда начали работу, сразу запустили слоган: «Абсолютно трезвый Дед Мороз!». Услуга стрельнула, пошли заказы. Народ даже просто так звонил, поражался: «Вы не шутите - трезвый Дед Мороз? Фантастика!». А как по-другому? Мы еще обычно за рулем. Едешь в костюме Деда Мороза, пирата или клоуна, встанешь в пробке, люди увидят – ахают. Начинают улыбаться, фотографировать. Кажется, ну что такого? А на самом деле – ты сам будто добавляешь в будни немного волшебства.

«Гудвин» с дудочкой

Понятно, у Деда Мороза свои секреты. Вот один из случаев. Все мы помним, в начале 2000-х стали массово появляться состоятельные люди. Частные дома, шикарные машины… Приезжаешь к детям в трехэтажный особняк, а у них есть вообще ВСЕ вертолеты летают, ходят роботы, ездят автомобильчики. Чем их удивишь? Маленькие мажоры могут быть слишком требовательным: «Докажи, что ты Дед Мороз!». Но, что интересно, и на редкость застенчивыми.

Так вышло и в тот день. Я на порог, а мальчишка неожиданно стушевался, убежал в свою комнату, залез под кровать. Мама вместо того, чтобы успокоить, начала отчитывать: «Да ладно, это же Дед Мороз, ты ему письмо писал!». Тогда я попросил родителей нас оставить. Пошел за ребенком и прямо так – в костюме - тоже заполз к нему. Пацан реально обалдел: под его кроватью Дед Мороз, нос к носу! Мы разговорились, поболтали. Там же, под кроватью, он рассказал мне стишок. Потом уже охотно вылез, получил подарок. И, когда я уходил, кричал вслед: «Дед Мороз, теперь я вижу, ты самый настоящий!».

В чем еще прелесть Дед Мороза или клоуна? Когда приходишь к детям, вообще неважно, кто их папа и мама. Потому что, когда ты в образе, можешь позволить себе больше. Раз попал я под Новый год в одну семью. И сидит там такой папа – влиятельный и всемогущий «Гудвин». А все вокруг него трепещут, ведут себя очень сдержанно. И тут я, Дед Мороз, направляюсь к нему: «Как тебя, малыш, зовут?». Для окружающих это было дико, но для тебя нормально. Тем более что он, богатый и именитый, включился тут же. Более того – ему приятно, что с ним могут поиграть. Дают возможность побыть не великим дядей-начальником, а просто человеком. И, когда Дед Мороз вручил ему дудочку, чтобы обозначить начало праздника, тот с удовольствием дудел в нее. И смеялся – как ребенок. А потом, вообразите, искренне радовался мелкому подарку – конфетке. Потому что ее заслужил - рассказал стишок или на загадку ответил правильно. Вот тебе и Гудвин!

Волшебно? Еще как! Фото: предоставлено героем публикации.

Еще одна история в тему. Еду как-то на корпоратив. А меня предупреждали: «У нас такой начальник: ведет здоровый образ жизни, не выпивает вообще. Проводит на корпоративе два часа, уезжает. И тут-то все расслабляются, начинают отдыхать». Поняли - приняли. Устроили мы тематическую вечеринку, коллектив приготовил номера… И вдруг происходит неожиданное. Спустя часа два ко мне подбегают заказчики: «Не знаем, что делать! Директор не уходит, ему (с ужасом) нравится! Даже заказал бутылочку вина!». С одной стороны, спасибо, что создал такую атмосферу. С другой - что теперь?!». Ну, что? Начали отдыхать вместе. И все срослось. Потом мы долго работали с этой компанией. И никто директора уже не боялся. На корпоративах он оставался с нами до конца.

Ловушка для Супермена

Были и трогательные моменты. Однажды приехали на Новый год в одну семью. Поначалу не замечали ничего странного: родители хлопочут, дети скачут, мы работаем.

И вот попалась нам на глаза маленькая девочка. Выразительное личико, красивое платьице. И такая артистичная - стишки рассказывала, песенки пела. А в хороводы не вставала. И мы не могли сообразить, что такое? Потом оказалось, она не может ходить. Была авария, малышка пострадала, это на всю жизнь. И, когда мы это поняли, были так потрясены, что моя Снегурочка даже заплакала.

Получилось так, что с этой семьей мы подружились. Всегда были у них на Новый год и день рождения дочки, много лет. Помню, как-то специально для нее я сшил себе крутые клоунские ботинки. А она, очень наблюдательная, восприимчивая, первой из детей их заметила. И сделала вывод: это не бутафория, а значит, и клоун тоже настоящий! Столько восторга было. Сейчас она уже выросла…

Большие корпоративы и утренники сейчас под запретом. Фото: предоставлено героем публикации.

А вот смешная история, когда я был в образе Супермена. Мы с детьми бесились, спасали мам от суперзлодеев, стали супергероями, всех посвятил, наградил. Прощаюсь, иду на выход, и вдруг одного из пацанов осеняет: «Супермен, куда ты? Ты же умеешь летать. Почему ты идешь к двери?! Выходи в окно!». Я спохватился: да уж, что это я? Разворачиваюсь к окну, а этаж там не первый точно. Подхожу, распахиваю, и тут – спасибо! - нашлась одна из мам: «Подожди, супермен! Мы бы не хотели, чтобы наши соседи знали, что ты к нам прилетал! Выйди, пожалуйста, через дверь. А то завидовать будут, вопросы задавать». Я подхватываю: «Да, точно! Мы же супергерои, должны держать в тайне свои способности: творить добро и спасать мир, но незаметно».

В конце концов, дети согласились и выпустили-таки Супермена через дверь. Что было бы, если бы не вмешалась мама? Пришлось бы импровизировать. «Нет-нет, под окнами слишком много людей, они меня заметят, рассекретят», ну что-то такое (смеется).

Грустный дэнс

Мой младший сын в 2020-м написал письмо Деду Морозу: «Понимаю, этот год для тебя сложный. Поэтому не буду составлять длинный список подарков. Ты можешь выбрать САМ из предложенных вариантов. И я буду рад любому из этих подарков, лишь бы ты ко мне пришел!». Причем ребенок даже сам выписал артикулы! В основном, там были «Лего». А мы уже потом заходили с Дедушкой Морозом на сайт и смотрели, что это за наборы такие.

Евгений Ларкович в 2017 году на детском карнавале Фото: Мария ЛЕНЦ

… Что касается пандемии, она стала вызовом для нас всех. Самый большой удар пришелся по эвент-компаниям, которые работают с крупными предприятиями, заказывавшими масштабные корпоративы.

Понятно, это большие финансовые потери. Работа отпадает, денег нет. Приходится думать, как меняться. Хорошо, что эвент - формат многоплановый: ты можешь организовывать мероприятия, писать сценарии или вести онлайн. Потери были и есть, но, безусловно, держимся, ищем новые формы для реализации себя.

Как выкручиваемся? Многие перешли в онлайн. Часто это выглядит как концерт. Снимается студия, приглашаются ведущие, проводят викторины, конкурсы, игры. А люди при этом отдыхают у себя дома.

В прошлом году даже детский карнавал, который каждый год проходит в городе 1 июня, провели онлайн. Собрали около 2 тысяч аккаунтов. Было весело, но все равно как-то странновато. Отдавая дань традиции, я в костюме шута даже вышел на проспект Мира, бегал там на роликах один под камерами. Ощущение необычное: всегда такие толпы детей, костюмы, смех, а сейчас… Поэтому в нынешнем году карнавал не делали, чтобы осадочек не остался.

Детский карнавал в 2020 году прошел в онлайне Фото: Мария ЛЕНЦ

По свадьбам летом таких ограничений не было. Собираться разрешили, но без использования танцпола. Помню, были и корпоративы, когда все сидели за столами, а танцпол перемотан лентами. Диджей играет отдельно. А, когда приходило время, танцевали у столов. Грустный дэнс такой. Ну, приноровиться можно. Зато такого никогда не было. И, прибавлю, надеюсь, больше не повторится.

Сейчас разрешены небольшие мероприятия, но массовые так и не вернули. Посмотрим, что будет. Все ждут, разрешат ли официально проводить корпоративы? QR-коды ввели, прививки есть. У меня тоже спрашивают, как у вас с этим? Но все могут быть спокойны – Дед Мороз приедет не только трезвый, но и вакцинированный!

ЧЕГО ХОТЯТ ДЕТИ?

- Изменились ли письма детей к Деду Морозу? О чем мечтают? Подарки всегда одни и те же: игрушки. Но, когда появились смартфоны, просьб о них стало больше. Ну, если дети просят Деда Мороза о гаджете, это не значит, что он его принесет. Разъяснительную работу проводят родители, они внушают: «Помни, Дедушка Мороз не всемогущ, он не может тебе сразу принести 13-й айфон. Давай попросим у него что-то детское, не такой взрослый подарок?».

Верят ли мои дети в Деда Мороза сейчас? Я им сказал: «Как только вы перестанете верить в Деда Мороза, он прекратить приносить вам подарки». Так что верят, еще как!

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