Что случилось в Красноярске в ночь на 2 декабря 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем, что случилось в Красноярске в ночь на 2 декабря 2021 года.

Красноярцам пообещали аномально теплый декабрь с потеплением до +5 градусов

В пресс-центре «КП-Красноярск» состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на ближайший месяц. Метеоролог Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов пообещал жителям Красноярска теплый декабрь с потеплением до +5 градусов. (подробнее)

В Красноярске пальмы зацвели на две недели раньше срока

В Красноярске зацвели пальмы трахикарпусы. К сожалению, увидеть это своими глазами могут немногие, ведь экзотические деревья сейчас находятся в оранжерее. После каждого летнего сезона их увозят с улиц и площадей в теплицу, где они вдали от городской пыли и шума приходят в себя и набираются сил до будущей весны. (подробнее)

В Красноярском крае пассажир устроил резню в автобусе: дело передали в суд

Уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноярска, который в середине июля этого года устроил самую настоящую резню в рейсовом автобусе Красноярск – Минусинск, направлено в суд на рассмотрение. Следствие считает, что он нуждается в принудительном лечении, поскольку во время преступления был неадекватен и не осознавал, что творил. (подробнее)

На север Красноярского края вылетел вертолет со спасателями на поиски пропавших в Игарке охотников

На север Красноярского края вылетел вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту. Они присоединятся к поискам шестерых человек, пропавших 27 и 29 ноября. (подробнее)

Установка пожарных извещателей в Красноярском крае может стать обязательной

Красноярцев планируют обязать устанавливать в своих жилищах пожарные извещатели. Об этом в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал замначальника управления по надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС России по краю Александр Антонов. (подробнее)