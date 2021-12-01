Режим красного неба: первый день зимы в Красноярске отметился необычно красивым закатом

Режим красного неба в Красноярске
Фото: Мария ЛЕНЦ
Первый день зимы отметился в Красноярске необычайно красивым закатом. Жителям высоток с окнами, выходящими на юг запад, повезло – они смогли увидеть самую насыщенную палитру красок от нежно-оранжевых до глубоких пурпурных. Длилось это всего несколько минут, зато каких!
Что предвещает такое красное небо? Во-первых, на фото четко видно, насколько над городом чистое небо. Красноярцы могут совершить вечерний променад, например, по набережной. Тем более что и погода позволяет – на уровне нулевой температуры.
От нежно-оранжевого до бархатного пурпурного
Фото: Мария ЛЕНЦ
А вообще мы собрали список народных примет, связанных с красным небосклоном. Они чуть-чуть разнятся, но какая-то из них обязательно сбудется:
- Если небо после захода приобрело красный оттенок, через несколько дней ожидается непогода.
- Если на закате небо стало алого цвета, будут осадки.
- Безоблачный красный вечерний небосклон – к ясной, но ветреной погоде.
- Если заход пурпурный зимой, то выпадет много снега или будет буран, если летом, то к сильному ветру.
- Красный или багровый закат сулит, что следующий день будет ветреным.
А вообще приметы – приметами, а синоптики пообещали красноярцам аномально теплый декабрь и ближайшую неделю до 5 градусов выше нуля.