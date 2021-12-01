«Единая Россия» 1 декабря отмечает 20 лет со дня своего основания

Фото: Единая Россия

Всероссийской политической партии «Единая Россия» исполнилось 20 лет со дня её основания – именно 1 декабря было положено начало совместным политическим заявлением лидеров партий «Единство» и «Отечество» Сергея Шойгу и Юрия Лужкова об интеграции от 12 апреля 2001 года. Главным инициатором и создателем партии выступил президент РФ Владимир Путин.

На этом съезде Красноярский край представляли один из лидеров блока «Наши» Вячеслав Новиков, председатель политсовета регионального отделения партии «Единство» Вера Оськина и другие известные политики региона.

VI съезд партии от 26 ноября 2005 года в Красноярске стал одним из ключевых событий в истории «Единой России». Впервые съезд такого уровня и масштаба прошел за пределами столицы. В краевой столице нашего региона собрался весь политический истеблишмент России. Здесь же и был заложен дальнейший фундамент развития России: единороссы определили важнейшие приоритеты партии в ключевых сферах жизни страны, утвердили программу развития Сибири и Дальнего Востока, придав ей статус партийного проекта «Единой России». И именно в Красноярске была утверждена новая символика партии, вместо коричневого медведя на логотипе появился белый.

Этот съезд стал результативным не только для партии, но и самого Красноярского края. Во время заседаний было принято решение о развитии Нижнего Приангарья, строительстве Богучанской ГЭС, создании СФУ, высокотехнологичных медицинских центров (перинатальный, кардио, онко), ледового дворца, физкультурно-оздоровительных комплексов, выделении средств на новые транспортные развязки и автомобильные дороги. Для воплощения в жизнь всех этих проектов представители «Единой России» работали одной командой во всех уровнях власти.

На сегодняшний день в Красноярском крае партия насчитывает 67 местных отделений, 1969 первичных отделений партии, более 35 000 партийцев и 10 000 в рядах своих сторонников.

По случаю 20-летия партии, её члены из Красноярского края рассказали о том, что же для них «Единая Россия».