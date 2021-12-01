Зимы не будет: красноярцам пообещали аномально теплый декабрь с потеплением до +5 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В пресс-центре «КП-Красноярск» состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на ближайший месяц. Метеоролог Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов пообещал жителям Красноярска теплый декабрь с потеплением до +5 градусов.

По словам Дмитрия Ульянова, ноябрь оказался очень теплым, как по всему краю, так и в Красноярске в частности. Характеризовался положительной аномалии температур и избыточным количеством осадков. В начале месяца в Красноярске зафиксирован пик похолодания, после чего наблюдались достаточно высокие температуры, кроме 17-20 ноября, когда также было достаточно холодно.

В итоге среднемесячная температура составила -4,1 градус при норме -7,6 градусов. По осадкам при норме 38 мм выпалов 45 мм. В ноябре 2020 года среднемесячная температура составила -5 градусов.

По прогнозу на декабрь среднемесячная температура ожидается выше нормы на 1-2 градуса, как в целом по краю, так и в Красноярске. Предварительный прогноз показал, что по осадкам ожидается значение, близкое к норме или выше.

Первая половина – до конца первой декады ожидаются очень высокие температуры. В дальнейшем они будут колебаться в рамках нормы. Временами возможны похолодания до -30 градусов.

- В ближайшие дни в городе прогнозируются температуры около 0 градусов, а 3 декабря ожидается потепление до +3-5 градусов днем. Тепло будет даже ночью – от 0 до +2 градусов. 5 декабря возможно понижение температуры до -5-7 градусов. Однако вместе с теплом 3,4 и ночью 6 декабря в город придет усиление ветра с порывами до 15-18 метров в секунду, - рассказал метеоролог.

В целом по краю температуры также ожидаются высокими, кроме севера регионе, где возможны похолодания до -10-15 градусов. На юге края 3 декабря возможно повышение температуры до +8 градусов.

Что касается обстановки геомагнитной обстановки, то по словам замначальника управления по надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС России по краю, она будет довольно тяжелой:

- Ожидается ухудшение геомагнитной обстановки – с 1 по 11 декабря, 15-16 и 25-27 декабря. В эти дни сохранится слабая и средняя активность – от 2 до 4 баллов. С 12 по 14 и с 17 по 18 декабря ожидается усиление солнечной активности – 4-6 баллов. Советуем больше гулять на свежем воздухе, пить воду и избегать физических нагрузок.