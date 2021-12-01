Что случилось в Красноярске в ночь на 1 декабря 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Что случилось в Красноярске в ночь на 1 декабря 2021 года. Мэру Красноярска Сергею Еремину повысили зарплату.

Мэру Красноярска Сергею Еремину повысили зарплату до 300 000 рублей в месяц

Мэру Красноярска Сергею Ерёмину повысили зарплату с 250 000 до 300 000 рублей. Такое решение было поддержано депутатами городского совета. Категорически против были три политика, еще 9 депутатов воздержались, а «за» проголосовали 23 народных избранника. (подробнее)

На севере Красноярского края на дне реки нашли два снегохода утонувших волонтеров

В Игарке, на севере Красноярского края спасатели и сотрудники СК обнаружили два снегохода на дне реки, где накануне утонули двое волонтеров, отправившихся на поиски друзей. Для того, чтобы поднять с глубины два снегохода и в дальнейшем обследовать реку, решается вопрос о доставлении водолазного снаряжения в Игарку из Красноярска. (подробнее)

Жительница Казахстана, обвиняемая в продаже новорожденного ребенка за 13 тысяч долларов, предстанет перед судом в Красноярске

В Красноярский суд передано дело, заведенное в отношении 28-летней жительницы Казахстана, которую обвиняют в продаже новорожденного ребенка за 13 000 долларов гражданам Китая. Следователи считают, что девушка обратилась в фирму «Дидилия» для того, чтобы стать суррогатной матерью, но под видом этой услуги была фактически осуществлена купля-продажа новорожденного ребенка. (подробнее)

Для оплаты парковок в Красноярске появилось новое приложение

Для оплаты парковок в Красноярске появилось новое. Как сообщают в администрации, название осталось прежним – KeyPark. Версия, которая была установлена на смартфонах горожан больше не активна, её нужно удалить и скачать приложение заново. (подробнее)

В Красноярске уничтожат партию обуви за 2,8 миллиона рублей из-за отсутствия маркировок

В Красноярске будет уничтожена большая партия обуви, стоимостью 2,8 миллиона рублей, из гипермаркета «Лидер» в ТК «МАВИ». В Роспотребнадзоре сообщили, что у обуви поддельная декларация о соответствии продукции требованиям безопасности, а также нет спецмаркировок. (подробнее)