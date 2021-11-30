Налог на жилье, землю и транспорт в Красноярске 2021: что будет, если не заплатить до 1 декабря Фото: Мария ЛЕНЦ

Год подходит к концу, наступает декабрь, один из самых долгожданных месяцев для всех россиян, и красноярцев в частности. Но чтобы со спокойным сердцем опуститься в предновогоднюю негу, необходимо заплатить по счетам. Рассказываем, что будет, если не заплатить налог на жилье, землю и транспорт в Красноярске до 1 декабря 2021.

Если не заплатить до 1 декабря 2021 года, то уже со 2-го декабря должнику начнут «капать» пени. Причем по всем трем видам налогов расчет одинаковый. Каждый день цифра будет увеличиваться на 0,025% от изначальной суммы налога.

За что платят имущественный налог в Красноярском крае

Платить придется за квартиру, частный жилой дом, парковку, гараж и хозяйственные постройки – любые, которые находятся в частной собственности. Однако отметим, что неприватизированная и незарегистрированная недвижимость налогом не облагается.

Как рассчитывается имущественный налог в Красноярском крае

В каждом регионе собственные ставки, исходя из которых, рассчитывается имущественный налог. Например, в Красноярске они следующие:

- недвижимость, стоимостью до 10 миллионов рублей – 0,1% от стоимости;

- гараж или место на парковке стоимостью до 300 миллионов рублей – 0,1%;

- единый комплекс недвижимости, общей стоимостью, до 300 миллионов рублей – 0,1% от стоимости;

- хозпостройка площадью до 50 кв. м, расположенная на даче или ИЖС, стоимостью до 300 миллионов рублей – 0,1% от стоимости;

- недвижимость, стоимостью выше 10 миллионов рублей – 0,2% от стоимости;

- недостроенный дом, стоимость, до 300 миллионов рублей – 0,3% от стоимости;

- несколько объектов недвижимости, каждая из которых стоит более 300 миллионов рублей – 2%.

Земельный налог в Красноярском крае 2021

Кто платит земельный налог в Красноярском крае

Платить нужно, если красноярец владеет земельный участком, как собственник, на праве бессрочного пользования и пожизненного наследуемого владения.

Как рассчитывается земельный налог в Красноярском крае 2021

В Красноярском крае, как и по всей России, налоговые ставки устанавливают муниципалитеты, но быть выше 0,3% от стоимости они быть не могут!

В Красноярске же эта цифра равняется 0,1% от стоимости. Кроме земельных участков, ограниченных в обороте и предоставленных для обороны, безопасности и таможни. Для таких участков – 0,3%.

Для физлиц-собственников рассчитывает налог ФНС. Организациям-собственникам же придется производить расчеты самостоятельно.

Транспортный налог в Красноярском крае 2021

Кто платит транспортный налог в Красноярском крае

Все собственники автомобилей, мотоциклов, снегоходов, гидроциклов, собственных самолетов, яхт, вертолетов и тд. Рассчитывается такой налог в зависимости от модели, года выпуска и мощности транспортного средства:

- Мощность двигателя в лошадиных силах - в отношении ТС, имеющих двигатели: паспортная статистическая тяга реактивного двигателя воздушного транспортного средства на взлетном режиме в земных условиях в килограммах силы - в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга реактивного двигателя: валовая вместимость в регистровых тоннах - в отношении водных несамоходных средств, для которых определяется валовая вместимость

Так, если взять условный Hyundai Solaris 2010 с двигателем, мощностью 120 лошадиных сил, отдать за него придется 1740 рублей.