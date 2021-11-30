Что изменится в жизни красноярцев с 1 декабря 2021 года: прямые рейсы в Таиланд, новогодние ранние празднования и ярмарка вакансий Фото: Мария ЛЕНЦ

Последний месяц уходящего года в Красноярском крае останется периодом небольшого событийного затишья. Однако и он готовит что-то новое для местных жителей. Рассказываем, что изменится в жизни красноярцев с 1 декабря 2021.

Из Красноярска 17 декабря запустят прямые рейсы в Таиланд

В Красноярске вторая авиакомпания запустила прямые рейсы в Бангкок. Как сообщает представительство компании Аэрофлот, улететь в Таиланд можно будет с 17 декабря раз в неделю по пятницам. Вылет из Красноярска будет происходить в 9:05, прилет в Бангкок – 16:15. Из Таиланда можно будет улететь в субботу в 9:15 и прилететь в Красноярск в 16:30. (подробнее)

В Красноярске утвердили программу мероприятий на Новый год-2022

Мэр Красноярска Сергей Еремин утвердил программу мероприятий на грядущие новогодние праздники. Как сообщается в программе, начнутся празднования с 1 декабря 2021 года. В списке мероприятий, которые стартуют в декабре: конкурс на лучшую елку, выставка новогодних игрушек, фестиваль ледовых скульптур и другие. (подробнее)

Установка новогодних елок в Красноярске

Работы планируется завершить к 18 декабря. Всего за счет городского бюджета планируется установить елки в 15 общественных пространствах. Среди них парк Гагарина, Космонавтов, ДК 1 Мая и других. (подробнее)

В декабре в Красноярске откроют work-кафе и пройдет ярмарка вакансий

10 декабря в Красноярске и других городах региона откроются work-кафе. Местные жители смогут узнать, где и как получить востребованную профессию или открыть собственный бизнес. А с 3 по 8 декабря в центрах занятости в разных районах края пройдут мини-ярмарки вакансий. Подробности можно узнать в агентстве труда и занятости Красноярского края по телефону: 8 (391) 221-14-87.

Прием заявок на получение грантов агентства по туризму Красноярского края

Краевое агентство по туризму начинает принимать заявки на конкурс грантов. Прием идет до 6 декабря 2021 года включительно. Подать заявки могут, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Подробную информацию можно узнать здесь.