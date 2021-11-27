Сибирский филиал Президентского фонда культурных инициатив планируют открыть в Красноярске в 2022 году

- Александра Викторовича прошу поддержать наш порыв открыть филиал фонда в Красноярске в начале следующего года, чтобы мы могли отсюда работать на Сибирь и Дальний Восток, - обратился к губернатору края генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Глава региона инициативу поддержал.

- Для нас это большие возможности и, конечно, вызов и большая честь. Не подведем, - ответил на предложение Александр Усс.

Потенциальные грантополучатели Сибири и Дальнего Востока, обсуждая идею в кулуарах форума и социальных сетях, высказались единодушно «за», отметив и «комфорт работы в удобных часовых поясах», и «практическую поддержку, которая всегда будет рядом». Это подтверждает и опыт работы филиалов различных фондов в регионах: уровень вовлеченности и эффективности значительно выше, как и качество проектов.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив был создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля 2021 года во время послания Федеральному собранию. Фонд занимается поддержкой проектов в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий.

Во время заявочной кампании первого грантового конкурса фонд получил 12460 проектов из 83 регионов. Сейчас, с 1 ноября 2021 года по 20 января 2022 года, принимаются заявки на 2022 год.

Заявки на конкурс могут направить как некоммерческие негосударственные организации, так и представители коммерческого сектора, муниципальные организации и индивидуальные предприниматели.

Проекты должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Заявки на участие в конкурсе формируются и подаются в электронной форме на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив фондкультурныхинициатив.рф.

Посмотреть проекты-победители первого конкура, оценить свои идеи и возможности можно здесь.