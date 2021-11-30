В Красноярске водитель на ВАЗ чуть не задавил полицейского, пытаясь удрать от ГИБДД

Скриншот с видео krsk.news

В Красноярске автолюбитель на ВАЗ-2106 чуть не задавил сотрудника полиции, пытаясь удрать от ГИБДД. Как сообщили в ведомстве, госавтоинспектор, к счастью, не пострадал. Горе-водителя задержать не удалось, сейчас его ищут. Инцидент запечатлели на видео местные жители и опубликовали его в соцсетях.

Как поясняют в МВД, все произошло в Октябрьском районе на улице Пролетарской вечером 29 ноября. Сотрудники ГИБДД патрулировали город, когда обратили внимание на водителя ВАЗ-2106. Мужчина, заметив госавтоинспекторов внезапно остановился, стал двигаться задним ходом и хотел уехать. Полицейские потребовали водителя немедленно остановиться, но он их проигнорировал.

На видеоролике видно, как сотрудник ДПС выскочил из патрульной машины и побежал за ВАЗ-2106. Он почти догнал нарушителя, и даже смог открыть переднюю дверь, но водитель резко дал по газам. Госавтоиснпектор чуть не угодил под колеса «шестерки», и даже немного прокатился по земле вслед за машиной. К счастью, полицейскому очень повезло, и попытка задержания обошлась без травм.

Сотрудники ДПС бросились в погоню - преследование продолжалось по улицам Годенко, Киренского, затем водитель бросил свое авто в гаражном массиве и сбежал.

В настоящее время автомобиль поставлен на спецстоянку, ведется розыск скрывшегося с места происшествия водителя.