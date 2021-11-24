Красноярские депутаты проверили городской запас противогололёдных реагентов

Депутаты Красноярского городского Совета побывали с инспекцией в муниципальном спецавтотранспортном предприятии и выяснили, насколько качественно город подготовился к уборке улиц в зимний период. Для горсовета вопрос зимнего содержания дорог является одним из приоритетных, тема постоянно находится под контролем депутатов. Самый острый вопрос – обработка городских дорог противогололёдными реагентами. Он не раз обсуждался на заседаниях профильной комиссии и сессиях. Группа депутатов инициировала публичные слушания, итогом которых стал отказ от использования материала под названием «Бионорд». А после многочисленных жалоб горожан депутаты настояли на том, чтобы все реагенты проходили контроль в лаборатории СФУ.

«Обойтись совсем без реагентов не получится, но от одного конкретного – «Бионорда» - удалось отказаться. Более того, теперь каждую партию проверяют в лаборатории СФУ. Этого удалось добиться благодаря активности горожан и совместной работе депутатов с администрацией города», - рассказал депутат Иван Азаренко.

Как пояснили депутатам представители городской администрации, для обеспечения безопасности на дорогах противогололёдные материалы уже закуплены. Сейчас в наличии песчано-соляная и песчано-щебеночная смеси, техническая соль и современный двухкомпонентный противогололёдный реагент. Отмечается, что будет и новинка – жидкие противогололёдные смеси.

По информации мэрии, снегоотвалы в нынешнем сезоне будут организованы на трех площадках в Ленинском, Свердловском и Советском районах. Все они находятся на значительном отдалении от жилых массивов и оборудованы по современным требованиям – имеют твёрдое покрытие, оборудованы септиками, освещением, бытовками.

Что касается обеспеченности города дорожной техникой, необходимой для уборки улиц в зимний период, то сейчас депутаты совместно с администрацией ищут возможность приобрести нескольких новых спецмашин. Соответствующие рекомендации от народных избранников поступили в мэрию в конце прошлой зимы послы обильных снегопадов.

По словам заместителя председателя горсовета Андрея Козикова, по этому вопросу ведутся переговоры с краевыми властями

«Рассчитываем, что деньги – 180 миллионов рублей – нам предоставит региональный бюджет. Если ничего не получится, то в весеннюю корректировку будем изыскивать средства в бюджете города. Сейчас парк САТП изношен примерно на 70 процентов. Да, есть машины, которые появились перед Универсиадой. Но необходимо продолжать обновлять технику, чтобы не возникло дефицита», - прокомментировал ситуацию Андрей Викторович.

Обсудили депутаты и ещё одну тему, связанную с работой спецтехники на городских улицах. Дело в том, что уборочные машины должны очищать все полосы движения, в том числе и те, что выделены для общественного транспорта. Однако разрешения выезжать на выделенку у спецтехники нет, поэтому с камер автоматической фиксации предприятиям регулярно приходят штрафы. Как отметили представители администрации, такие штрафы успешно обжалуются и муниципалитету не приходится нести дополнительные финансовые затраты.

Стоит отметить, что депутаты рекомендовали мэрии принять проект муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В документе предусмотрены средства на содержание городской территории. 2,5 миллиарда рублей в следующем году предусмотрят на восстановление дорожного полотна, содержание сетей наружного освещения, обслуживание светофоров, дорожных знаков, нанесение разметки и другие виды работ.

Добавим, в этом году, как и в предыдущие периоды, обслуживать дороги, тротуары и проезды в холода будут три муниципальных предприятия: МП «САТП», МП «ДРСП «Левобережное»» и МП «ДРСП Ленинского района». За парки, скверы, пешеходные пространства будут отвечать муниципальные организации «Управление зелёного строительства» и «КРАСГОРПАРК».