Красноярск потратит на спорт два миллиарда рублей в 2022 году

Константин Сенченко и Елена Южакова

Документ рассмотрели на заседании профильной комиссии. Как рассказали народным избранникам представители мэрии, в следующем году на реализацию муниципальной программы предусмотрено два миллиарда рублей, а в 2023 и 2024 годах по одному миллиарду 800 миллионов рублей.

Деньги пойдут на развитие массового спорта, подготовку спортивного резерва, развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как и прежде, большое внимание в рамках муниципальной программы город будет уделять развитию сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Сейчас в Красноярске 41 такой клуб, в котором занимаются более девяти тысяч человек. Продолжится работа с представителями старшего поколения, на сегодня в городе для них организовано 60 групп здоровья, их посещают три тысячи человек.

Заложены в программу средства и на развитие системы спортивной подготовки. Будущие чемпионы сейчас занимаются в 19 учреждениях, где тренировки идут по 48 видам спорта. 2022 году к этому списку добавятся два новых отделения – по велоспорту и бильярду. Также планируется приобрести здание по улице Киренского, 70а, где будут сформированы группы по таким видам спорта, как шашки и шахматы. 30 миллионов рублей пойдёт на ремонт зданий спортивных школ.

В 2022 году планируется продолжить работу по ремонту и обустройству спортивных площадок по месту жительства. Сейчас в городе 280 таких территорий. Деньги бюджета пойдут на поддержание их в работоспособном состоянии, а также на создание ещё двух площадок – на улице Маяковского, 13 и Судостроительной, 177а, на благоустройство территории около водного стадиона на острове Отдыха, и зоны отдыха у водоемов, детских и спортивных площадок на острове Татышев. Готовятся проекты по устройству пляжных видов спорта и многое другое.

Из новаций, вошедших в муниципальную программу следующего года, нужно отметить подпрограмму «Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта». Подпрограмма позволит городу привлечь к занятиям больше тренеров, чем в предыдущие годы, и провести более 50 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Будут и спартакиады, и колясочные заезды, и соревнования по разным видам спорта. Кроме того, к концу года планируется завершить создание тактильного сквера «Светлый».

На развитие адаптивного спорта в 2022 году заложено почти пять миллионов рублей, но администрация города работает над увеличением финансирования.

Народные избранники в целом поддержали проект программы, однако рекомендовали администрации города больше усилий прикладывать к развитию и киберспорта, а также делать упор на использование в сфере физкультуры и спорта инновационных технологий, активней внедрять их в работу.

«Мы очень медленно двигаемся в сторону инновационных технологий. Столько лишних расходов, которые бы мы могли оптимизировать через Интернет, мобильные приложения. Было бы намного проще и комфортнее», – отметил депутат горсовета Константин Сенченко.

Кроме того, по мнению депутатов большего внимания в городе-миллионике заслуживает развитие сети плоскостных спортивных сооружений – открытых спортплощадок, полей, манежей. Как заверили депутатов представители мэрии, на эти цели в 2022 году заложено семь миллионов рублей, этих денег достаточно, чтобы построить три плоскостных сооружения в городе.

В итоге депутаты рекомендовали администрации города утвердить проект муниципальной программы с учетом предложений, среди которых – увеличить сумму, выделяемую на строительство плоскостных сооружений, до 10 миллионов рублей. Кроме того, народные избранники предложили мэрии предусмотреть субсидии городским некоммерческим организациям, которые занимаются развитием физкультуры и спорта, а также направлять экономию, если таковая появится в следующем году, на физкультуру и спорт инвалидов.

Утверждать муниципальный бюджет на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годов депутаты будут на сессии горсовета.

«Два миллиарда рублей, заложенных в муниципальную программу «Развитие физкультуры и спорта» на 2022 год, - это не все средства, которые будут потрачены в Красноярске на эту сферу. Например, деньги на строительство новых и содержание действующих спортивных площадок в общественных пространствах выделяются по линии департамента городского хозяйства. Работают в городе и краевые учреждения, они финансируются за счёт краевого бюджета. Конечно, в сфере физкультуры и спорта нам ещё есть, куда расти, не во всех микрорайонах одинаково хорошо развита спортивная инфраструктура. В районах новостроек со спортплощадками не всё пока благополучно. Но мы реализуем проекты, которые позволяют благоустраивать дворы многоквартирных домов и создавать в них спортивную инфраструктуру. Горожане активно участвуют в этих программах. Считаю, что почти 100 катков, которые заливаются зимой за счёт бюджетных средств, - отличный результат совместной работы администрации Красноярска и горсовета. А тренд Красноярска нескольких последних лет – развитие скандинавской ходьбы, это стало настоящим большим народным движением. Уверена, что и его нужно поддерживать», - говорит депутат Елена Южакова.