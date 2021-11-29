В Красноярске СК завершил расследование дела в отношении экс-министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова. Фото: минлесхоз Красноярского края

Красноярские следователи завершили расследование уголовного дела в отношения экс-министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова. В пресс-службе СК напоминают, что политика обвиняют по статьям «получение должностным лицом взятки в особо крупном размере» и «хищение, путем обмана, денежных средств в крупном размере, совершенных с использованием своего служебного положения».

По версии СК, в 2018 году Маслодудов пообещал знакомому помочь выиграть аукцион на заключение договора аренды лесного участка. За это Маслодудов попросил 1 миллион рублей. Однако министр даже не имел полномочий влиять на исход аукциона. Получив деньги через своего брата, он проигнорировал договор со своим знакомым. В итоге участок достался другому лицу.

Также с 2018 по 2020 год министр за взятку в 3 миллиона рублей «крышевал» лесозаготовительную организацию в Енисейском районе. Компания получала привилегии от сотрудников минлесхоза и лесничества.

Напомним, что экс-министр ушел в отставку 15 сентября 2020 года. А уже спустя несколько дней он был задержан и отправлен с СИЗО. Кроме того, под следствие попал и его брат – за посредничество при передаче взятки. Его осудили на 5 лет колонии условно и оштрафовали на 7 миллионов рублей.

В СК отметили, что Маслодудов свою вину так и не признал.

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