Коронавирусные ограничения в Красноярском крае на 1 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирусные ограничения в Красноярском крае на 1 декабря 2021 года продолжают действовать. Рассказываем, что закрыто и что будет работать

Ситуация с коронавирусом в Красноярском крае остается стабильно тяжелой. За 27 ноября в регионе ковид нашли у 704 человек. Продолжается работать система QR-кодов, которую ввели на «ковидных выходных» 30 октября – 7 ноября. В краевой столице и ряде городов региона продолжают работать внебольничные пункты вакцинации от коронавируса.

Что работает, а что закрыто

Кафе и рестораны продолжают работать до 23:00 часов по системе QR-кодов, для доступа в ТРЦ, кинотеатры и на спортплощадки также нужны QR-коды, как и в парикмахерские, салоны красоты, спа и фитнес-центры. Также QR-код необходим при заселении в гостинцицы, санатории и базы отдыха.

Как сообщают в правительстве региона, ограничения в работе общепита не коснутся обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников, деятельности общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса.

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