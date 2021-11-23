Подарок на Новый год 2022

Его с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые, ведь зимние праздники – это пора мечтаний и исполнения желаний. В этот период всем приятно не только самим получать подарки, но и радовать своих близких, демонстрируя любовь и заботу.

Как только существенно уменьшается световой день, в парках и витринах магазинов зажигаются гирлянды, появляются праздничные декорации, понимаешь – совсем скоро Новый год. Мысли на эту тему посещают все чаще, многих людей охватывает паника – кому что подарить?! Относительно несложно подобрать небольшие презенты коллегам. Часто есть неплохие идеи для друзей. А вот самым близким и родным людям подобрать необычный и интересный подарок гораздо сложнее.

Чтобы помочь нашим читателям, мы собрали ТОП-10 лучших премиальных подарков, а также сделали отдельные подборки недорогих сувениров и полезных презентов для своих вторых половинок.

Список из 10 премиальных подарков на Новый год 2022

1. Подарочный сертификат на поездку в Италию. Итальянцы обожают праздники, поэтому период новогодних и рождественских каникул – идеальное время для тура по Италии: представления под открытым небом, праздничные фейерверки, массовые гуляния, вкусная кухня, интересные экскурсии. С помощью такого презента вы подарите своим близким яркие эмоции и память на всю жизнь.

Оригинальность — 80%

Wow-эффект по шкале от 1 до 10 — 9

Желание продать или передарить — низкое

Будет пылиться в шкафу — скорее всего, не будет

Вероятность не угадать — низкая

2. Бронзовая скульптура «Тигр Самурай». Интерьерная статуэтка с символом 2022 года в виде воина, олицетворяющего храбрость, мужество, философский взгляд на жизнь, стремление к самосовершенствованию, станет хорошим подарком для мужа, руководителя фирмы, делового партнера.

Оригинальность — 50%

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Желание продать или передарить — среднее

Будет пылиться в шкафу — возможно, будет

Вероятность не угадать — средняя

3. Караоке-система EVOBOX. Профессиональное караоке-оборудование, позволяющее наслаждаться максимально четким, насыщенным и реалистичным изображением в 4К, с уникальной функцией LiveFX, которая дарит ощущение присутствия на живом концерте. Идеальный подарок для мужчин и женщин, которые любят петь, проводить вечера в компании друзей.Заказать на официальном сайте производителя https://studio-evolution.com/karaoke-system/

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Wow-эффект по шкале от 1 до 10 — 9,9

Желание продать или передарить — низкое

Будет пылиться в шкафу — не будет

Вероятность не угадать — минимальная

4. Набор серебряных подсвечников ручной работы. Зажигать свечи в новогоднюю ночь – это мировая традиция, которая своими корнями уходит далеко в прошлое. Набор «Купидоны» – неординарные, изготовленные из серебра 925 пробы подсвечники. Это одновременно и символичный, и элитный подарок, который придется по душе ценителям красивых и практичных предметов интерьера.

Оригинальность — 20%

Wow-эффект по шкале от 1 до 10 — 5

Желание продать или передарить — среднее

Будет пылиться в шкафу — скорее всего, будет

Вероятность не угадать — высокая

5. Ювелирное изделие. Женщинам подойдут серьги, а мужчинам – запонки в форме снежинки, изготовленные из белого золота. Дорогой премиальный и одновременно символичный подарок к Новому году. А своим половинкам можно подобрать модели, инкрустированные бриллиантами – этот камень считается символом любви.

Оригинальность — 30%

Wow-эффект по шкале от 1 до 10 — 8,5

Желание продать или передарить — низкое

Будет пылиться в шкафу — не будет

Вероятность не угадать — средняя

6. Набор эксклюзивных бокалов. Например, Faberge Alhambra для шампанского – это 6 изысканных винтажных бокалов, как раз для небольшой компании, собравшейся отметить праздник. Изысканные, дорогие, оригинальные – они точно понравятся друзьям и близким. Такой хрусталь вполне может претендовать на статус фамильного.

Оригинальность — 80%

Wow-эффект по шкале от 1 до 10 — 6,5

Желание продать или передарить — низкое

Будет пылиться в шкафу — скорее всего, не будет

Вероятность не угадать — низкая

7. Дорогой предмет декора. Например, Lalique Perruches – хрустальная ваза с оригинальным рельефным дизайном. Красивая, нежная, изысканная, в красивой подарочной упаковке, она станет достойным презентом для людей, которые ценят стильные интерьерные предметы.

Оригинальность — 50%

Wow-эффект по шкале от 1 до 10 — 5

Желание продать или передарить — среднее

Будет пылиться в шкафу — возможно, будет

Вероятность не угадать — высокая

8. Эксклюзивная сумка Hugo Boss. Лучший вариант для мужчины – стильная и элегантная деловая сумка известного бренда, она ненавязчиво подчеркнет статус владельца, отразит его требовательное отношение к виду и качеству аксессуаров.

Оригинальность — 30%

Wow-эффект по шкале от 1 до 10 — 5

Желание продать или передарить — среднее

Будет пылиться в шкафу — скорее всего, не будет

Вероятность не угадать — средняя

9. Уникальный мини-бар из натурального дерева “Бочка” бренда Wine Decor. Интересный и достойный подарок со встроенными радио, часами и подсветкой, особенно подаренный другу, коллеге, руководителю, партнеру, произведет приятное впечатление и будет притягивать восхищенные взгляды.

Оригинальность — 70%

Wow-эффект по шкале от 1 до 10 — 8

Желание продать или передарить — среднее

Будет пылиться в шкафу — возможно, будет

Вероятность не угадать — средняя

10. Настольная игра ручной работы – шахматы или нарды. Дорогой, статусный презент – идеальный вариант для мужчин и женщин, увлекающихся интеллектуальными играми. В зависимости от цены может быть изготовлен из ценных пород дерева, слоновой кости, бивня мамонта.

Оригинальность — 20%

Wow-эффект по шкале от 1 до 10 — 5

Желание продать или передарить — среднее

Будет пылиться в шкафу — возможно, будет

Вероятность не угадать — высокая

Подарок парню или мужу на Новый год 2022

Дрон с камерой – хороший выбор для мальчика и мужчины, увлекающихся гаджетами. Хоть и представляет собой по сути игрушку, хотя по факту таковой не является, поражает своими техническими характеристиками, помогает увидеть окрестности с высоты птичьего полета, сделать красивую фото- и видеосъемку.

Барбекю-гриль – интересный и практичный вариант для супруга, который любит готовить на огне.

Набор инструментов – полезный подарок для мужа, который ремонтные работы по дому предпочитает делать своими силами.

Портативная автомойка – презент для владельца авто вне зависимости от его возраста. Даже если мужчина обычно посещает специализированную мойку, бывают случаи, когда приходится самостоятельно чистить машину, в этом случае автомойка как раз придется кстати.

EvoSound Bar – универсальный и оригинальный подарок для мужа, друга, брата и даже руководителя. Акустическая система мощностью 450 Вт, оснащенная 14 динамиками, созданными специально для караоке. Подключается через Bluetooth или HDMI ARC.

Выбирать подарок мужчинам сложнее, чем женщинам, поскольку они не любят прямо и открыто говорить о своих предпочтениях. А потому стоит обратить внимание на хобби и увлечения человека: любит рыбалку – подарите лодку или спиннинг, часто проводит время на природе – барбекю-гриль, мангал или удобные раскладные кресла, увлекается фотографией – дрон с камерой или фотоаппарат, бережно относится к автомобилю – автомойку. Если же мужчина обожает петь в компании родных и друзей, часто коротает вечер за просмотром футбола или интересного фильма, лучшим решением станет караоке-саундбар EvoSound Bar.

Что подарить девушке или жене на Новый год 2022?

Букет на праздник не новинка, но букет из фруктов, конфет и различных сладостей – необычно и красиво, практично и вкусно. Прекрасный выбор для любимой девушки.

Шкатулка для украшений – красивое и оригинальное хранилище для ювелирных изделий, особенно выполненное из ценных материалов, точно придется по душе и девочке, и девушке и взрослой женщине.

Капсульная кофемашина – отличный подарок любимой супруге, которая любит ароматный кофе. Технический прогресс не стоит на месте, теперь не нужно молоть кофейные зерна, стоять у плиты с туркой – капсульная машина позволит за считанные секунды готовить бодрящий утренний напиток.

Смарт-сад – хороший девайс для женщин, которые любят угощать семью салатами с собственноручно выращенными овощами и зеленью. Томаты, базилик, латук, паприка, щавель, мята, кориандр – эти и другие растения теперь без проблем можно сажать даже в городской квартире.

Аудиосистема для караоке Sphere EvoSound – лучший выбор для веселых, активных девушек, которые обожают петь. Состоит из активного сабвуфера и двух коаксиальных сателлитов, обеспечивающих идеальное стереозвучание музыки, выдерживающих пиковые нагрузки живого вокала.

При выборе подарка своей возлюбленной мужчины часто впадают в панику. На самом деле это совсем не сложно, нужно только понять свою избранницу, обратить внимание на ее увлечения, пожелания и мечты. Принято считать, что лучшие «друзья» девушек – это бриллианты. Ювелирное изделие – отличный вариант, шкатулка для украшений – тоже неплохой презент. Кухонную технику по достоинству оценят хозяйки, которые часто готовят дома. А вот караоке-система – универсальный подарок для всех представительниц прекрасного пола. Она помогает организовать веселую вечеринку, снять усталость после тяжелого рабочего дня, избавиться от стресса.

Список недорогих подарков

Не всегда имеется достаточное количество денежных средств, чтобы приобрести желаемую вещь. К тому же, некоторым людям приходится готовить сразу много подарков. В таком случае можно подобрать недорогие сувениры. Ведь главное в праздник – это внимание. Предлагаем небольшую подборку на такой случай:

- чашка с новогодним дизайном или фотографией близкого человека;

- новогодняя футболка;

- декоративная подушка;

- мыло ручной работы;

- плед (классический или с рукавами);

- электрогрелка для ног;

- игрушка-антистресс;

- набор для чаепития;

- шарф и варежки;

- термос;

- термокружка;

- радио-поисковик ключей;

- флешка;

- настольные или настенные часы;

- подставка под ноутбук;

- чехол для телефона;

- ключница;

- настольный биокамин;

- подсвечник;

- маркерная доска на холодильник;

- ночник «Звездное небо»;

- набор для приготовления фондю;

- набор для глинтвейна;

- настольная игра;

- картина по номерам;

- интерьерная картина;

- статуэтка символа 2022 года (черный водяной тигр);

- нестандартные елочные украшения (например, оригинальная фигурка ручной работы или в винтажном стиле).

Зимние праздники ассоциируются со сказкой, а оригинальные подарки помогают создать атмосферу волшебства, поэтому так важно найти любимому человеку вещь, которая в особые моменты его жизни будет напоминать о дарителе. Не откладывайте в долгий ящик поход по магазинам (даже если они работают онлайн), накануне праздников ажиотаж, и нужного товара может не оказаться в наличии. Удачных покупок!