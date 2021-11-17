Яков Яланский: Наше главное достижение – уникальный коллектив

Фото: ИВАНОВА Диана

Зачем на заводе скалка?

«Волна» – одно из старейших предприятий Красноярского края. Решение о строительстве в регионе шиферного завода принял Совет министров тогда еще СССР в марте 1948 года. Главной задачей объекта стало обеспечение строительными материалами районов Восточной Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.

На заводе в то время использовался преимущественно ручной труд, работали на предприятии в основном женщины. Антонина Смоляренко пришла на завод в 1957 году сразу после техникума и проработала здесь 45 лет.

Фото: ИВАНОВА Диана

– Совсем девчонкой пришла, всего 19 лет было. Работала нормировщиком в ремонтно-строительном цехе, инженером по труду в отделе труда и зарплаты, экономистом в плановом отделе… Технологии тогда были совсем старые, с современными и не сравнить. Производство было грязным, везде асбестоцементная масса, – вспоминает Антонина Владимировна. – Сейчас, когда я смотрю на изменившийся комбинат, высокотехнологичный, чистый, всегда удивляюсь.

Об истории комбината может часами увлеченно рассказывать один из создателей музея, главная его хранительница – Ольга Хохлова.

– С нуля его сделали, все сами разрабатывали, консультировались у специалистов других корпоративных музеев, и у нас получилось, – не без гордости говорит Ольга Анатольевна. – Смотрите, вот это копии первых приказов 1951 года, образцы сырья, фотографии первых заводских бригад. А это наши первые женщины-работницы комбината. Представьте, шифер волнировали вручную – специальными скалками, которые сначала были металлическими, затем их стали делать из дуба, стало полегче, но все равно они были очень тяжелыми. Только в 1965 году смонтировали первые механические волнировщики.

Ольга Анатольевна показывает нам макет деревянных скалок. От обычных, кухонных они отличаются разве что длиной – побольше раз в пять-шесть.

Династиям – сотни лет

– Я сама проработала на предприятии почти 40 лет. Училась в Иркутском политехническом институте, а практику здесь проходила, – продолжает Ольга Хохлова. – Пригласил меня работать на предприятие легендарный наш директор Вячеслав Валерианович Фирюлин. Можно сказать, заманил. Пообещал дать квартиру и выполнил обещание. Начинала работать мастером в трубном цехе, прошла очень хорошую школу. Теперь вот на пенсии, и все равно не расстаюсь с комбинатом.

Ольга Анатольевна продолжает показывать многочисленные альбомы с фотографиями – совместные праздники, отчетные концерты, списки ветеранов и почетных работников…

Фото: ИВАНОВА Диана

– На предприятии пять трудовых династий. А лет десять назад их было 14. К сожалению, такая традиция постепенно уходит из современной жизни, работать долго на одном месте становится немодным. Мы стараемся поддержать эту традицию, – продолжает экскурсию Ольга Хохлова. – Самая старая заводская династия насчитывала более 500 лет общего стажа, но в прошлом году ушел с комбината последний ее представитель. На сегодняшний день самые длительные династии – Россихины, Варлашины. На комбинате трудятся машинист Владимир Иванович Россихин и его дочь Виктория. Здесь работали родители Владимира Ивановича, его брат, дядя, тетя. Общий стаж этой семьи 234 года.

Фото: ИВАНОВА Диана

В настоящее время на предприятии работают 507 человек – на 39 больше, чем в 2020 году. Комбинат гордится своими людьми и уделяет пристальное внимание улучшению условий работы сотрудников, повышению квалификации кадров. Не остаются без поддержки предприятия и ветераны.

Made in Russia

Сейчас ООО «Комбинат «Волна» входит в тройку российских лидеров из 11 предприятий по объемам производств и реализации хризотилцементных листов, занимает четвертое место среди производителей труб и муфт. Мощность предприятия позволяет производить в год 11,5 млн кв. м кровли, 3,4 млн кв. м плоских листов, 687 км условных труб. Производство на предприятии непрерывно и полностью автоматизировано. Закрытый способ распаковки и обработки хризотила, подачи цемента и воды, смешивание всех компонентов полностью исключает выбросы хризотиловой и цементной пыли, а также контакты персонала с хризотилом. Ежегодно «Волна» становится лауреатом и дипломантом конкурса «100 лучших товаров России», в 2020 году комбинат вошел в реестр экспортеров и получил знак «Made in Russia».

Фото: ИВАНОВА Диана

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

4 ноября 1951 года – запущена первая технологическая линия, построенная по проекту Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института «Гипроцемент»

1952–1954 годы – введены в эксплуатацию вторая, третья и четвертая технологические линии, началось производство асбестоцементных труб. В январе 1957 года шиферный завод переименован в Красноярский комбинат асбестоцементных изделий.

1970–1980-е годы – завод становится ведущим предприятием в стране по производству асбестоцементной продукции. Комбинат не раз становится победителем всесоюзных социалистических соревнований.

1990-е годы – на предприятия произошли значительные изменения. Построен завод №3 с технологическими линиями по производству хризотилцементных волнистых листов среднеевропейского профиля. Демонтированы устаревшие технологические линии и старое здание завода №1, построен новый корпус, установлено современное оборудование, смонтирована покрасочная линия по нанесению декоративного покрытия.

С 19 июня 2002 года - предприятие стало называться ООО «Комбинат «Волна». Завод выстоял, пережил кризисные времена на отечественном рынке благодаря вхождению в 2004 году в состав крупной компании – холдинга «Сибирский цемент».

2019 год – комбинат присоединился к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Мероприятия позволили увеличить производительность труда на 9,9% по итогам первого года с перспективой повышения показателя не менее 30% по итогам третьего года.

2021 год – комбинату присвоено звание «Образцовое предприятие Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Красноярского края».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яков Яланский, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна»:

- Комбинат «Волна» отмечает свое 70-летие. За эти годы предприятие переживало самые разные периоды. Но вызовы сделали нас сильнее и только помогли закрепить лидерство. Сегодня «Волна» – единственный производитель хризотилцементной продукции в Сибири и один из лидеров в стране. Мы выпускаем более 40 видов хризотилцементных изделий. Приятно осознавать, что, несмотря на экономическую ситуацию в стране и жесткую конкуренцию на строительном рынке, мы расширяем границы продаж, внедряем новые технологии на производстве, растем и развиваемся с каждым годом.

Продукция ООО «Комбинат «Волна» широко востребована потребителями. В Сибирском федеральном округе высоким спросом пользуется кровельная продукция, в Дальневосточном – трубы, в Уральском – плоские неокрашенные листы. Фасадные материалы, с каждым годом набирающие популярность, востребованы на всей территории России, особенно в Центральном федеральном округе и Казахстане. Выпуская надежные и безопасные изделия, мы делаем ставку на цветные кровельные и фасадные материалы с защитно-декоративным покрытием.

Все эти десятилетия нам везло с руководителями, планомерно занимавшимися модернизацией производства вопреки не всегда простой экономической ситуации в стране. Нас всегда поддерживал холдинг «Сибирский цемент», вкладывающий достаточно средств, чтобы производить ремонт, обслуживание, модернизацию оборудования. Самым главным достижением я считаю формирование уникального коллектива комбината: сплоченного, дружного, грамотного. Поэтому я хочу выразить благодарность всему коллективу за добросовестный труд и высокую самоотдачу и, конечно же, хочу отдельно поблагодарить наших ветеранов труда за то, что они внесли и продолжают вносить большой вклад в развитие нашего предприятия!