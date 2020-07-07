Есть чем гордиться, есть куда расти

Фото: ИВАНОВА Диана

Новоселовский район – один из самых красивых районов Красноярского края. Благоприятный климат, плодородные почвы, живописные места и даже море есть. Район в основном сельскохозяйственный, вполне благополучный и может гордиться своими аграрными традициями. Здесь работает более 50 хозяйств, есть и крупные, и небольшие, но достаточно уверенные, сельхозпредприятия и малые формы хозяйствования. Чтобы селяне чувствовали уверенность в завтрашнем дне, чтобы появилась перспектива и интерес к работе на земле, в свое время благодаря губернатору край взял курс на развитие потребительских кооперативов в сельскохозяйственных районах. Ведь это и занятость селян, и благосостояние местных фермерских хозяйств, и рост экономики сельхозрайонов.

Молока хватает

В 2018 году сельхозкооператив «Светлолобовский продукт» получил от государства 70 млн рублей на развитие и расширение производства.

Фото: ИВАНОВА Диана

– Раньше у нас было небольшое производство, маленький завод, всего лишь тонная линия, – рассказывает Виталий Горбунов, председатель СППК «Светлолобовский продукт». – Мы поставляли продукцию в бюджетные организации Красноярска и Хакасии, торговые сети Красноярска, в районные центры. Продукция была востребована, поэтому решили увеличить производство. На грантовые деньги построили завод по переработке молочной продукции и сейчас подключаем оборудование, проводим пусконаладочные работы, готовимся к запуску комплекса.

Интерес у местных фермеров к заводу и возможности сдавать молоко с личных подворий на переработку большой.

Фото: ИВАНОВА Диана

– Мы уже начали закупать сырье на пусконаладочные работы и видим, что люди готовы сдавать молоко, звонят, просят, чтобы забирали продукцию. Для многих сельчан это хороший источник дохода, возможно, один из самых больших, – продолжает Виталий Горбунов. – Пока собираем молоко по личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам Новоселовского района, но хотим расширять географию, привлекать хозяйства из соседних районов. У нас есть хороший пример: на юге края сельхозкооператив не перерабатывает, а только собирает сырое молоко, ежедневно порядка 25 тонн. Так что нам есть чему поучиться у коллег.

На заводе создано 31 рабочее место. Планируемая мощность - 20 тонн молока в смену. Но комплекс может выйти и на более высокую производительность, ведь здание специально построено с учетом будущего развития.

Фото: ИВАНОВА Диана

– Завод запроектирован на перспективу. Например, так закладывали высоту потолков, чтобы можно было поставить сушильные и выпарные установки, линию фасовки ультрапастеризации. Хотим дооснастить комплекс более современным, высокопроизводительным оборудованием, чтобы качество было постоянным и стабильным. Мы можем производить молоко пастеризованное и ультрапастеризованное, сметану, кисломолочную продукцию с добавлением бифидобактерий, диетически полезные молочные продукты. Планов много, нужно справиться со всеми трудностями и запуститься полноценно, – заключает председатель сельхозкооператива.

Фото: ИВАНОВА Диана

Губернатор поручил не медлить со сроками ввода комплекса в эксплуатацию.

– Ситуация противоречивая – у людей есть желание создать предприятие, выделен грант, сельчане готовы сдавать молоко. Но до сих пор завод не запущен. Поэтому к тем, кто взялся за этот проект, есть серьезные вопросы, – отметил Александр Усс. – Мы окажем организационную поддержку, но за обещания, которые предприниматели давали государству и людям, в том числе и новоселовцам, нужно отвечать.

Центр притяжения

Но не только экономические перспективы должны стать стимулом. В селах края должна быть достойная и, главное, современная и красивая инфраструктура. Повышение качества жизни на селе – это вложение в будущее. В сентябре 2020 года в Новоселове открылся физкультурно-спортивный центр «Вымпел». Его построили на бюджетные деньги. В современном двухэтажном здании расположились просторный зал для волейбола и мини-футбола, тренажерный зал, комфортные раздевалки, зоны для игры в бильярд, шашки и шахматы. Каждый день сюда приходит более 250 жителей Новоселовского района от 6 до 70 лет. Спорткомплекс принимает не только спортсменов, но и любителей здорового образа жизни. На базе центра действует МБУ «Новоселовская спортивная школа».

Фото: ИВАНОВА Диана

– Физкультурно-спортивный комплекс производит хорошее впечатление. Это реально живущий объект, и такие районы, как Новоселовский, которые показывают высокие спортивные результаты на краевом и не только уровнях, заслуживают самой серьезной поддержки, – отметил глава края. – Объект развивается правильно – и как спортивный, и как досуговый центр. Здесь есть возможность сходить в тренажерный зал, сыграть на бильярде, в шахматы. Неслучайно он стал центром притяжения для жителей.

Сделано для людей

По мнению местных жителей, в последнее время Новоселово, да и район в целом, преображаются.

– Становится чище, многолюднее, в парках собирается молодежь, видно, что в селе есть жизнь, – радуется жительница поселка Ринетта Александровна Мишина. – Все делается для людей. Благоустраиваются парки, где можно отдохнуть. И то, что строится завод по переработке молока, очень хорошо, будет работа. А то многим приходится ездить работать вахтовым методом.

В прошлом году в районном центре появились два благоустроенных общественных пространства – «Сердце Новоселова» и «Территория активного отдыха». На площадках построены сцена и амфитеатр, есть места для стритбола и катания на скейтах.

Фото: ИВАНОВА Диана

– Когда-то в Новоселове был небольшой парк, фонтан, сцена, на которой проводились поселковые и районные праздники, – вспоминает Ринетта Александровна. – Сейчас все оборудовали еще лучше, расширили территорию. В парке всегда полно детей, гуляют взрослые. Удобно, уютно, никто не мешает, машины не ездят, не шумят.

Дарья вместе с ребенком приехала в Новоселово из Красноярска, погостить на лето, и ей есть с чем сравнивать: «Сделано очень хорошо, как в городе. Нет ощущения, что ты в деревне. Парк ухоженный, детям есть где поиграть. Ребенок очень ждет качели-гнезда, их пока не поставили, но обещают».

На недостаток качелей жалуется и местный житель Андрей: «В парке сделаны хорошие асфальтовые дорожки, можно гулять с коляской. Но вот качелей нет, карусель только одна. Надеемся, что все недоделки скоро устранят».

Действительно, на одном из объектов обнаружены недостатки, которые подрядчику предстоит устранить по гарантии.

– В прошлом году контракт был отыгран поздновато, в середине лета, плюс пандемия. Но это никого не оправдывает, – подчеркнул Александр Усс. – Уже середина года, и темпы работ должны быть увеличены. Недостатки абсолютно поправимые, и я добьюсь, чтобы каждая бюджетная копейка, которая была вложена, сработала эффективно.

КОНКРЕТНО

Гостей района привлекают и загадочный Анашенский бор, древние наскальные изображения – Новоселовская писаница, стоянка древнего человека недалеко от села Куртак, место, где был найден самый знаметиный метеорит в мире «Палласово железо». Так что Новоселовский район может развивать и свой особенный сельский туризм.

Фото: ИВАНОВА Диана

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

– Считаю, что дальнейшее развитие Новоселовского района связано с сельским хозяйством. Но при этом он имеет и хорошие перспективы в туристической сфере. Мы уже обсудили с местными властями вопрос обустройства территории, которая прилегает к парому, чтобы сделать там знаковое общественное пространство. Новоселово – это одна из относительно близких от Красноярска точек выхода к морю, поэтому, думаю, что летний отдых с выходом на правый берег, на Краснотуранск, будет активно развиваться.