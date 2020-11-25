Фото: ИВАНОВА Диана

- Успехи у нас есть, но головокружения от них нет, – сходу начинает Евгений Левковский, генеральный директор АО «Канская сортоиспытательная станция». – Достижениями гордимся, хотя работы много.

- Евгений Николаевич, в хозяйстве в этом году хороший урожай – и показатели высокие, и наград много. Впервые такое количество призов?

- В прошлые годы мы тоже не были обделены наградами: в 2019-м завоевали «Золотой колос», в 2018 и 2017 годах – подряд два бронзовых. Сразу скажу – для нас бронза или серебро не менее значимая награда, наравне с золотом. Во-первых, это признание нашей работы, достижений. А во-вторых, посмотрите на итоги соревнований – почти во всех номинациях, по всем показателям разрыв между первым, вторым или третьим местами минимальный. У многих коллег тоже хорошие показатели, конкуренция высокая. И даже оставаться в тройке огромная честь. В этом году у нас 9 наград – все значимые, трудовые, выстраданные. Будем и дальше стараться работать на высоте!

Фото: ИВАНОВА Диана

- Как вам удалось собрать и сохранить успешный коллектив? Ведь многие работают не один десяток лет.

– Люди – наша гордость, сильная сторона. Для меня, как для руководителя, большая честь работать с ними не только как с профессионалами, но и как с Людьми с большой буквы. Сохранить коллектив помогают моральная и материальная составляющие. К примеру, мы приобрели больше 20 квартир для своих работников, стабильно платим заработную плату – средняя 30 000 рублей, что неплохо для нашей группы районов. Если платить телятнице хотя бы 25 000 рублей, уже можно найти хорошего работника. А если по старинке 10-12 тысяч, то человеку проще уйти на биржу труда, там платят почти столько же. У нас на предприятии неплохая ситуация с кадрами. Много молодежи на рабочих специальностях, на инженерно-технических. И отношение к людям должно быть человеческое, уважительное.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Какие планы на дальнейшее развитие предприятия?

– Строим новые помещения для животноводства. Пару коровников по 200 голов надо сносить. Один 1975 года деревянный, стены покосились, другой 2000-го, кустарной постройки, пришел в негодность. Траты внушительные. На модернизацию одного коровника приобрели шведское оборудование DeLaval за 20 миллионов рублей. А еще – стойловое оборудование, резиновые маты, поилки, системы вентиляции и освещения, стройка, бетон, арматура… И огромное количество труда.

- Господдержка помогает обновлять хозяйство?

– Конечно, помогает. При складывающейся экономической ситуации за ту помощь, которая выделяется, руководству края большое спасибо! Хорошая субсидия на молоко – на каждый проданный литр получаем господдержку. Правда, сейчас она составляет 3 рубля, а на следующий год предполагается уменьшение до 2 рублей. Есть субсидия на покупку племенного скота – 120 рублей на килограмм живого веса.

- Вы получили «Золотой колос» за наивысшие показатели в области молочного скотоводства. Показатели по надоям увеличиваются?

- Наше хозяйство уже 90 лет занимается производством молока. Место наработанное! По сравнению с прошлым годом, суточные надои увеличили на 5 тонн. Поэтому стараемся и дальше радовать жителей края вкусной и качественной молочной продукцией. К слову, Филимоновский молочноконсервный комбинат продукцию для магазинов выпускает именно из нашего молока.

Фото: ИВАНОВА Диана

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Волков, главный инженер (награда за наивысшие показатели по подготовке сельскохозяйственной техники к проведению полевых работ):

- Работаю на предприятии с 2011 года, главным инженером с 2012-го. Техники в хозяйстве много – более 150 единиц: зерноуборочные, кормоуборочные комбайны, тракторы общего назначения. Парк довольно новый, свежий. Когда пришел, было более 30 комбайнов «Енисей», машины старые, со скромными возможностями. А сейчас у нас энерговооруженный парк – мощные комбайны, зерноуборочных КЗС-1218 белорусского производства 8 единиц и два комбайна John Deere. По району первые, и в крае в числе первых справились с уборочной. Убрали качественно, в сжатые сроки. Все это благодаря тому, что хорошо подготовили технику к сезону. Составляющих успешности много – качественная подготовка техники, добросовестная работа механизаторов и многое другое. Механизаторы у нас классные! Грамотные и в техническом плане, и по дисциплине. Награда не первая, мы технику плохо не готовим! Уже сейчас готовимся к 2021 году – проводим дефектовку, покупаем запчасти, приступаем к ремонту.

Елена Долгих, ветеринарный врач (награда за наивысшие показатели по сохранности поголовья в молочном скотоводстве, 99,9%):

- Предприятие для меня родное, работаю 18 лет, из них девять ветеринарным врачом. Начинала техником искусственного осеменения. Основная задача моей работы - сохранить поголовье, не допустить падежа. Вовремя ставим профилактические прививки, следим за содержанием, кормлением животным, всего не перечислишь. Сколько у меня подопечных? Сейчас подсчитаю: телят с рождения до 2,5 месяца - 250-260, от 2,5 до 6 месяцев - примерно 560, более старших - 400 голов. Кроме того, 500 голов нетели (молодые, нетелившиеся коровы), дойных 22, телочек 300… Более двух тысяч животных!

Александр Козлов, ветеринарный врач (100%-ная сохранность поголовья в молочном скотоводстве):

- Многие стремятся уехать из села в город. А я, наоборот, приехал сюда из Красноярска. Работал раньше на мясокомбинате «Зубр», приезжал в Бражное по вопросам закупки скота. А когда окончил аграрный университет, меня позвали работать на Канскую сортоиспытательную станцию. Понравилось, остался. Такая высокая награда у меня первая. Какие эмоции вызвала победа? Еще не ощутил никаких чувств, не понял, что победил. Я и не знал, что участвую в соревнованиях, просто работал, и все.

Фото: ИВАНОВА Диана

Елена Коркина, лучшая доярка края (награда за наивысшую молочную продуктивность коров):

- Родилась в Бражном, здесь и осталась. Мама тоже работала дояркой. Общий стаж на предприятии 22 года, а оператором машинного доения тружусь более 15 лет. У меня 52 коровы. За 9 месяцев этого года средний удой на одну корову 7905 килограммов. С 2013 года получаю награды за труд – денежные премии, а в этом году – автомобиль!

Татьяна Якубенко, оператор машинного доения (награда за наивысшую молочную продуктивность коров):

- Мне нравится здесь работать, устраивает зарплата – не задерживают, аванс вовремя. Награда стала неожиданной для меня, удивилась. В моей группе 50 голов, в среднем надой от коровы 6825 килограммов.

Марина Аракчеева, оператор машинного доения (награда за наивысшую молочную продуктивность коров):

- Пошла по стопам бабушки, она с детства приводила меня на ферму. И в кормушках спали, можно сказать, я здесь выросла. Отработала 28 лет. Сейчас, конечно, техническое оснащение другое, труд доярки более технологичен. Работа престижная, стабильная зарплата.

Дарья Гаррас, оператор машинного доения (награда за наивысшую молочную продуктивность коров):

- Мама дояркой была, я бегала к ней на работу с малолетнего возраста. Очень интересно – первый раз привязать корову, первый раз подоить. После 9-го класса пришла работать на ферму, стаж уже 14 лет. Награды были не раз, как молодую доярку отмечали, и вот снова призовое место.

Евгения Лунева, оператор машинного доения (награда за наивысшую молочную продуктивность коров):

- У нас настоящая династия: мама и бабушка доярки, тетя – техник искусственного осеменения, дедушка был скотником. Здесь мои корни пущены, здесь я и осталась. С 2002 года на предприятии. Два раза выигрывала первое место по восточной группе районов как молодая доярка. Чтобы уметь доить корову, поверьте, еще какие способности нужны! Я люблю свою работу, а мелкие неприятности забываются, идем дальше!

СПРАВКА «КП»

АО «Канская сортоиспытательная станция»

1930 год – совхоз «Заветы Ильича». В 1948 году за высокие показатели при уборке хлеба 10 хлеборобов совхоза получили звание Героя Социалистического Труда.

В советское время предприятие было единственным по числу передовиков-героев: один Герой Советского Союза, один полный кавалер боевых орденов Славы, всего 22 Героя Соцтруда, 26 кавалеров ордена Ленина.

С 1994 года зерносовхоз реорганизован в Канскую государственную сортоиспытательную станцию

2005 год – ОАО «Канская сортоиспытательная станция»

С 2018 года – акционерное общество «Канская сортоиспытательная станция» (АО «КСС»)

Сейчас Канская сортоиспытательная станция – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий края. Расположено недалеко от Канска в четырех населенных пунктах: село Бражное, деревни Ашкаул, Степняки и Тарай. Общее поголовье крупного рогатого скота – 6700 голов, в том числе дойное стадо 2500 голов. Посевные площади 20 тысяч гектаров. В сезон полевых работ на предприятии трудится около 400 человек.